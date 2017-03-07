Информация для собственников помещений, формирующих фонды капремонта на счете Регионального оператора.

Взносы на капитальный ремонт без взимания комиссии принимаются в расчетно-кассовых центрах города Амурска по следующим адресам:

пр-т Победы, д. 16

пр-т Комсомольский, д. 69

пр-т Строителей, д. 29

ул. Пионерская, д. 34.

В отделениях Сбербанка России размер взимаемой комиссии составляет: при оплате в кассе банка - 3% от размера платежа, но не менее 30 рублей, через терминал самообслуживания - 1,5% от размера платежа, но не менее 10 рублей, при безналичном расчете (через терминал при использовании пластиковой карты, систему "Сбербанк онлайн" и услугу "Автоплатеж ЖКХ") - 1% от оплачиваемой суммы.

В отделениях Почты России взносы на капитальный ремонт принимаются с комиссией в размере 5,9% от суммы платежа.

При оплате взносов в иных кредитных организациях необходимо уточнять условия оплаты и размер взимаемой комиссии.

Пресс-центр НО «Хабаровский краевой

фонд капитального ремонта»