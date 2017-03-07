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Союз малых городов России
Главная arrow Городское хозяйство arrow ЖКХ arrow Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае arrow Информация для собственников помещений


   
Информация для собственников помещений
07.03.2017 г.
Информация для собственников помещений, формирующих фонды капремонта на счете Регионального оператора.
Взносы на капитальный ремонт без взимания комиссии принимаются в расчетно-кассовых центрах города Амурска по следующим адресам:
пр-т Победы, д. 16
пр-т Комсомольский, д. 69
пр-т Строителей, д. 29              
ул. Пионерская, д. 34.
В отделениях Сбербанка России размер взимаемой комиссии составляет: при оплате в кассе банка - 3% от размера платежа, но не менее 30 рублей, через терминал самообслуживания - 1,5% от размера платежа, но не менее 10 рублей, при безналичном расчете (через терминал при использовании пластиковой карты, систему "Сбербанк онлайн" и услугу "Автоплатеж ЖКХ") - 1% от оплачиваемой суммы.
В отделениях Почты России взносы на капитальный ремонт принимаются с комиссией в размере 5,9% от суммы платежа.
При оплате взносов в иных кредитных организациях необходимо уточнять условия оплаты и размер взимаемой комиссии.
 
Пресс-центр НО «Хабаровский краевой
фонд капитального ремонта»
 
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