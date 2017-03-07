|Информация для собственников помещений
|07.03.2017 г.
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Информация для собственников помещений, формирующих фонды капремонта на счете Регионального оператора.
Взносы на капитальный ремонт без взимания комиссии принимаются в расчетно-кассовых центрах города Амурска по следующим адресам:
пр-т Победы, д. 16
пр-т Комсомольский, д. 69
пр-т Строителей, д. 29
ул. Пионерская, д. 34.
В отделениях Сбербанка России размер взимаемой комиссии составляет: при оплате в кассе банка - 3% от размера платежа, но не менее 30 рублей, через терминал самообслуживания - 1,5% от размера платежа, но не менее 10 рублей, при безналичном расчете (через терминал при использовании пластиковой карты, систему "Сбербанк онлайн" и услугу "Автоплатеж ЖКХ") - 1% от оплачиваемой суммы.
В отделениях Почты России взносы на капитальный ремонт принимаются с комиссией в размере 5,9% от суммы платежа.
При оплате взносов в иных кредитных организациях необходимо уточнять условия оплаты и размер взимаемой комиссии.
Пресс-центр НО «Хабаровский краевой
фонд капитального ремонта»