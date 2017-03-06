Автогонки-2017 к Международному женскому дню

4 марта прошел автокросс, посвященный Международному женскому дню. Организаторами соревнований выступили автоклуб «Адреналин» МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и сектор по молодежной политике администрации г.Амурска. 4 марта прошел автокросс, посвященный Международному женскому дню. Организаторами соревнований выступили автоклуб «Адреналин» МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и сектор по молодежной политике администрации г.Амурска.

По традиции, соревнования начались женским заездом - два круга на время. Первое место у Поповой Яны, второе место заняла Трегубова Екатерина, а третье – Королева Ксения. Победительницы получили ценные призы.

Далее стартовали мужчины на автомобилях с передним и задним приводом.

В номинации «Заезд на автомобилях с передним приводом» победителем стал Владимир Данилов, второе место у Низкого Сергея и третье место занял Алексей Бочкарев.

В номинации «Заезд на автомобилях с задним приводом» победителем стал Валерий Орлов. Второе место – Евгений Головачев, а третье – Андрей Мандзюк.

Победители, призеры и участники соревнований получили грамоты, дипломы, кубки, а, также, все участники соревнований получили магниты с символикой мероприятия.