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Автогонки-2017 к Международному женскому дню
06.03.2017 г.
4 марта прошел автокросс, посвященный Международному женскому дню. Организаторами соревнований выступили автоклуб «Адреналин» МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» и сектор по молодежной политике администрации г.Амурска.
По традиции, соревнования начались женским заездом - два круга на время. Первое место у Поповой Яны, второе место заняла Трегубова Екатерина, а третье – Королева Ксения. Победительницы получили ценные призы.
Далее стартовали мужчины на автомобилях с передним и задним приводом.
В номинации «Заезд на автомобилях с передним приводом» победителем стал Владимир Данилов, второе место у Низкого Сергея и третье место занял Алексей Бочкарев.
В номинации «Заезд на автомобилях с задним приводом» победителем стал Валерий Орлов. Второе место – Евгений Головачев, а третье – Андрей Мандзюк.
Победители, призеры и участники соревнований получили грамоты, дипломы, кубки, а, также, все участники соревнований получили магниты с символикой мероприятия.
 
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