08 марта – Международный женский день!

Дорогие амурчанки!

Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы традиционно связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни - Международным женским днём!

Во всех сферах развития общества незаменим вклад женщин - в системе образования и здравоохранения, на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в органах государственной власти и местного самоуправления. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!

С праздником! С 8 Марта!



Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин

Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина