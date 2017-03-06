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08 марта – Международный женский день!
06.03.2017 г.
Дорогие амурчанки!
Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы традиционно связываем наступление весны, красоту и нежность, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни - Международным женским днём!
Во всех сферах развития общества незаменим вклад женщин - в системе образования и здравоохранения, на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве, в органах государственной власти и местного самоуправления. Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна принесёт вам радость и исполнение желаний!
С праздником! С 8 Марта!
 
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов  Л.Е. Кавелина
 

 

 
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