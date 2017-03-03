Всероссийский портал трудоустройства молодежи на сельских территориях

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» занимается развитием и наполнением Всероссийского портала трудоустройства молодежи на сельских территориях. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» занимается развитием и наполнением Всероссийского портала трудоустройства молодежи на сельских территориях.

Основной целью Портала является – содействие молодым специалистам в трудоустройстве на аграрные предприятия страны, привлечение молодежи на сельские территории и помощь студентам аграрных средних специальных и высших учебных заведений в поиске производственной практики. Приглашаем посетить сайт Портала, пройдя по ссылке - http//rssm-trud.ru/.

На одном ресурсе аккумулировано большинство вакансий и резюме соискателей работы в сфере АПК, а также полезные советы и последние новости об открывающихся предприятиях и новых проектах. Отдельный акцент сделан для молодых специалистов. Студенты аграрных вузов здесь смогут узнать, какие предприятия готовы предоставить им возможность прохождения практики.