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Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow Всероссийский портал трудоустройства молодежи на сельских территориях
Всероссийский портал трудоустройства молодежи на сельских территориях
03.03.2017 г.
Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз сельской молодежи» занимается развитием и наполнением Всероссийского портала трудоустройства молодежи на сельских территориях.
Основной целью Портала является – содействие молодым специалистам в трудоустройстве на аграрные предприятия страны, привлечение молодежи на сельские территории и помощь студентам аграрных средних специальных и высших учебных заведений в поиске производственной практики. Приглашаем посетить сайт Портала, пройдя по ссылке - http//rssm-trud.ru/.
На одном ресурсе аккумулировано большинство вакансий и резюме соискателей работы в сфере АПК, а также полезные советы и последние новости об открывающихся предприятиях и новых проектах.  Отдельный акцент сделан для молодых специалистов. Студенты аграрных вузов здесь смогут узнать, какие предприятия готовы предоставить им возможность прохождения практики. 
 
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