toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Программа "Обеспечение жильем молодых семей" arrow Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы". в 2017 году

Обращаем ваше внимание! В случае изменения состава семьи, участникам подпрограммы необходимо предоставить в сектор по молодежной политике администрации города (пр.Мира, 14, каб.10, тел 2-58-02) копию документов, подтверждающих изменение.

Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы". в 2017 году
02.03.2017 г.
DSC_0055.JPG В администрации города прошло собрание для молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году для приобретения жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы».
В этом году 18 молодых семей города Амурска смогут улучшить свои жилищные условия, благодаря государственной поддержке.
В ближайшее время будет подписано соглашение между администрацией города и Министерством строительства Хабаровского края о предоставлении субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям.
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
vibor.jpg
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика