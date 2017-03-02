|
Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы". в 2017 году
|
02.03.2017 г.
|
В администрации города прошло собрание для молодых семей –
претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году для приобретения жилья
в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020
годы».
В этом году 18 молодых семей города Амурска смогут улучшить
свои жилищные условия, благодаря государственной поддержке.
В ближайшее время будет подписано соглашение между
администрацией города и Министерством строительства Хабаровского края о
предоставлении субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям.