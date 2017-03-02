Главная Амурск Молодежная политика Программа "Обеспечение жильем молодых семей" Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы". в 2017 году Молодежная политикаОбеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы". в 2017 году Обращаем ваше внимание! В случае изменения состава семьи, участникам подпрограммы необходимо предоставить в сектор по молодежной политике администрации города (пр.Мира, 14, каб.10, тел 2-58-02) копию документов, подтверждающих изменение. Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы". в 2017 году В администрации города прошло собрание для молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2017 году для приобретения жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей в г.Амурске на 2015-2020 годы». В этом году 18 молодых семей города Амурска смогут улучшить свои жилищные условия, благодаря государственной поддержке. В ближайшее время будет подписано соглашение между администрацией города и Министерством строительства Хабаровского края о предоставлении субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям. Вернуться Подписаться на новости сайта

