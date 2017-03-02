Широкая Масленица

По уже давно сложившейся традиции последний день масленичной недели в Амурске гремит грандиозными гуляньями. С самого утра на Комсомольской площади были развернуты торговые ряды. На территории площади каждый мог выбрать себе занятие по душе – поучаствовать в эстафете, лакомиться блинами, ходить на ходулях, кататься с горки веселой компанией. Ровно в одиннадцать на сцене появились русские богатыри, и началось веселье, перед амурчанами стояла не лёгкая задача, спасти Весну, приняв участие в различных состязаниях! Распилить бревно, поднять гирю, бой подушками и многое другое. Каждый амурчанин, в этот день, мог показать свою силу, ловкость и скорость. По уже давно сложившейся традиции последний день масленичной недели в Амурске гремит грандиозными гуляньями. С самого утра наКомсомольской площади были развернуты торговые ряды. На территории площадикаждый мог выбрать себе занятие по душе – поучаствовать в эстафете, лакомиться блинами, ходить на ходулях, кататься с горки веселой компанией. Ровно в одиннадцать на сцене появились русские богатыри, и началось веселье,перед амурчанами стояла не лёгкая задача, спасти Весну, приняв участие в различных состязаниях! Распилить бревно, поднять гирю, бой подушками и многое другое. Каждый амурчанин, в этот день, мог показать свою силу, ловкость и скорость. После всех испытаний состоялось традиционное сожжение Масленицы. Ну и конечно не обошлись проводы зимы - 2017 без штурма столба, и ставшего уже традиционным конкурса «Хоккей в валенках».