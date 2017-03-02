|В апреле министерство планирует перечислить региону 233,5 миллиона рублей.
|02.03.2017 г.
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Власти края подписали с Минстроем РФ соглашение о формировании комфортной городской среды
В апреле министерство планирует перечислить региону 233,5 миллиона рублей.
В 2017
году в Российской Федерации стартует национальный проект «Формирование
комфортной городской среды». Правительство Хабаровского края
и Минстрой РФ подписали соглашение о его реализации. В апреле
министерство планирует перечислить региону 233,5 млн рублей
на выполнение перечня мероприятий, сообщили ИА AmurMedia в
В рамках
проекта в муниципалитетах предполагается выполнить работы по созданию
комфортных условий для проживания людей. 2/3 средств должно быть
использовано на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на приведение
в порядок мест массового отдыха (скверов, набережных
«Минимальный перечень работ, обязательных к выполнению субъектами, — это ремонт дворов, установка освещения, скамеек, урн. Отдельным направлением станет создание мест массового отдыха, к примеру, городских парков», — пояснил заместитель министра ЖКХ края Эдуард Бурдинский.
По словам
Эдуарда Бурдинского, сейчас главная задача — до 25 мая утвердить
муниципальные программы по формированию комфортной городской среды.
Для каждого двора, где будет сделан ремонт, нужно подготовить отдельный
Напомним, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» призван внедрить новые правила и принципы благоустройства поселений. По мнению главы Минстроя РФ Михаила Меня, он также поможет привлечь инвестиции в сферу ЖКХ. Благоустройство муниципальных образований будет способствовать их экономическому росту.
«Согласно
исследованиям, чем больше времени человек проводит в городе, тем больше
денег он тратит. Адаптация городских улиц под нужды пешеходов
увеличивает активность и продажи в ритейле на 40%. Рост числа пешеходов
влияет на целый ряд факторов — увеличение числа покупок, рост числа
посетителей в кафе и ресторанах, безопасность