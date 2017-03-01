Зимние забавы-2017

26 февраля на территории парка собрались молодежные команды города для участия в игровой программе «Зимние забавы», организованной сектором по молодежной политике и общественным Советом молодежи. В этом году решили активно и с пользой отдохнуть 8 команд: «Двоечка» - учащиеся 11 класса школы №2; «Апельсин» - Азиатско-Тихоокеанский банк; «Чистая энергия» - Амурская ТЭЦ-1; «ЗОЖ патрон» - ПЗ «Вымпел»; «9 рота» - педагогический коллектив школы №9; «Ракета» - детский дом №12 и Амурская ТЭЦ-1; «Волонтеры» - группа волонтеров школы №2; «Писец» - молодежная сборная города.

Тема всего мероприятия: «Чистая природа – здоровое поколение». Организаторы приготовили для команд несколько конкурсных испытаний. В рамках конкурса «Визитная карточка» участникам необходимо было представиться. Конкурс «Снежная крепость» - традиционный на зимних забавах. Участники стоили «Эко дом» в течение 30 минут, представляли свои крепости членам жюри и в течение 5 минут разбивали снежками крепости противников. Пока команды строили крепости, дети, пришедшие посмотреть на зимние забавы, играли с волонтерами городского волонтерского отряда, и по завершению игр, все получили сладкие подарки. В конкурсе «Снежный тир» участники соревновались в меткости, метая снежки в мишень. Самыми меткими по результатам количества баллов стала команда «Двоечка», они получили поощрительный приз – торт. В конкурсе «Слалом на ледянке» участникам необходимо было спуститься с горы по очерченному коридору на ледянке за наименьшее время. Не всем участникам с первого раза получилось быстро спуститься вниз, но по окончании все же все дошли до финиша. В конкурсе «Эстафета» командам предлагали попрыгать в мешках, прокатиться на санках, прогнать мяч до финиша шваброй и поиграть в чехарду на скорость. Завершающим этапом стал конкурс «Перетягивание каната».

После подведения итогов были оглашены результаты. Победителем игровой программы стала команда «Двоечка». Второе и третье место завоевали команды «Писец» и «Апельсин» соответственно. Победителям вручили дипломы и денежные подарки, участникам грамоты и поощрительные подарки. Всего в мероприятии приняли участие 70 человек.