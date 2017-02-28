Информация отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Амурскому району

Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Амурскому району просит сообщить граждан имеющих информацию о факте обнаружения рыболовной сети обнаруженной 19.02.2017 в 3 км. от г. Амурска по левому берегу верх по течению реки Амур. Информация может быть передана по тел. 2-43-59, 2-25-95 или по адресу г. Амурск, пр. Мира 2, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Амурскому району