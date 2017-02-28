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Информация отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Амурскому району
28.02.2017 г.
Отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Амурскому району просит сообщить граждан имеющих информацию о факте обнаружения рыболовной сети обнаруженной 19.02.2017 в 3 км. от г. Амурска по левому берегу верх по течению реки Амур.
 
Информация может быть передана по тел. 2-43-59, 2-25-95 или по адресу
г. Амурск, пр. Мира 2, отдел государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Амурскому району 
 
 
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