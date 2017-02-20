19 февраля во Дворце Культуры прошел ежегодный конкурс для семей «Мой папа самый лучший», посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Конкурс проводится с целью пропаганды семейных ценностей, семейного воспитания и здорового образа жизни. В этом году проверить, кто же самый лучший папа, пришли шесть участников: семья Спиридоновых - Сергей Александрович и Анастасия, семья Соколовых - Александр Юрьевич и Элеонора, семья Сидоровых - Александр Викторович и Сергей, семья Рудь - Александр Владимирович и Дарья, семья Черняевых - Данила Андреевич и Кристина, семья Вершининых - Артем Валерьевич и Мирослав.

«Папа может, папа может все что угодно…». И действительно, папы во время конкурса показали множество умений и навыков. Все участники представили визитные карточки своей семьи в формате презентаций и стихотворений. Папы пытались разобрать речь соседских ребятишек и понять о чем они говорят, чистили картошку на время, практиковали сборку-разборку мясорубки, баюкали двойняшек, при этом убирая игрушки, а также, вместе со своими детьми занимались изготовлением портрета мамы из воздушных шаров. Весь конкурс проходил в теплой, семейной обстановке. Группы поддержки активно переживали за конкурсантов, демонстрировали плакаты и кричали речовки. Конкурс получился настолько дружеским, что конкурентной борьбы среди участников совсем не чувствовалось, наоборот, они активно поддерживали друг друга в прохождении испытаний, предложенных организаторами.

Жюри подвели итоги конкурса и звание «Самый лучший папа» получил Соколов Александр. Победителю вручили диплом и денежный подарок. Участники получили дипломы и сладкие пироги.