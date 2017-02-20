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Я живу в Амурске
20.02.2017 г.
17 февраля в центре детского и юношеского туризма и экскурсий стартовала 4-х этапная туристско-краеведческая игра «Я живу в Амурске». Первым этапом игры прошла исследовательская конференция «История одной реликвии». Организаторами игры стали сектор по молодежной политике администрации города Амурска и центр туризма и экскурсий. Участие приняли 5 команд: учащиеся школ №6 8А и 8Б классов, школ №5,2 и ДЭБЦ «Натуралист».
За две недели до конференции команды получили фотографию одного экспоната, находящегося в музеях города Амурска. Задача участников была – найти данный экспонат в музеях, подготовить исследовательскую работу и предоставить доклад на конференции. В этом году ребятам предстояло найти и описать такие реликвии как: ножная швейная машина, флаг, маска (личина), каска и шлюпочный компас.


 

По результатам проведенной исследовательской деятельности участники выступили с мультимедийными презентациями и докладами. Жюри оценивали работы по многим критериям, основными из которых были: обоснование цели и задач исследования, полнота информации, четкость выводов, их соответствие полученным результатам, качество обработки собранного материала. После подведения итогов, членами жюри были объявлены победители и призеры 1 этапа. Победителями стала команда ДЮБЦ «Натуралист», второе и третье место заняли команды школы №6 8Б класса и команда школы №5 соответственно. Команды участники получили грамоты за участие, победители награждены дипломами и тортами.

 
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