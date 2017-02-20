|23 февраля – День защитника Отечества!
|20.02.2017 г.
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Дорогие земляки!Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны. В этот день мы отдаём дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь служению России. В нашей памяти навсегда останутся подвиги талантливых русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. И сегодня важно сохранить преемственность поколений и именно на примере жизни этих великих людей воспитывать современных детей, прививая им ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей Родины.
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина