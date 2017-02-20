23 февраля – День защитника Отечества!

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны. В этот день мы отдаём дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь служению России. В нашей памяти навсегда останутся подвиги талантливых русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. И сегодня важно сохранить преемственность поколений и именно на примере жизни этих великих людей воспитывать современных детей, прививая им ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей Родины.

Славные традиции российского воинства с честью продолжают современные солдаты и офицеры, защищая границы нашей Родины, сохраняя мир, спокойствие, безопасность ее граждан.

В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее нашей малой родины и всей страны.

Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем здоровья, счастья, добра и благополучия! Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин

Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина



