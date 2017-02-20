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23 февраля – День защитника Отечества!
20.02.2017 г.

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны. В этот день мы отдаём дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь служению России. В нашей памяти  навсегда останутся подвиги талантливых русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. И сегодня важно сохранить преемственность поколений и именно на примере жизни этих великих людей воспитывать современных детей, прививая им ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей Родины.
Славные традиции российского воинства с честью продолжают  современные  солдаты и офицеры,  защищая  границы нашей Родины,  сохраняя мир, спокойствие,  безопасность ее граждан.
В День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее нашей малой родины и всей страны.
Поздравляем всех с праздником и от всей души желаем здоровья, счастья, добра и благополучия!

Глава городского поселения «Город Амурск»  Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина
 
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