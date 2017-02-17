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Главная arrow Потребительский рынок arrow Вниманию предпринимателей, осуществляющих переработку, хранение, реализацию продуктов животноводства
Вниманию предпринимателей, осуществляющих переработку, хранение, реализацию продуктов животноводства
17.02.2017 г.
В связи с вступлением в силу Приказа Минсельхоза России № 589 от 27 декабря 2016 года с 01 января 2018 года Государственная ветеринарная служба будет осуществлять оформление ветеринарных сопроводительных документов только в электронном виде. В связи с этим всем предпринимателям, осуществляющим переработку, хранение, реализацию продуктов животноводства и рыбопродукции, настоятельно рекомендуется пройти регистрацию в системе ГИС «Меркурий».
Для регистрации в системе необходимо обратиться в КГБУ «Амурская районная станция по борьбе с болезнями животных» по адресу: г. Амурск, пр. Строителей, д.38 (тел. 2-64-10).
Предприниматели, не зарегистрировавшиеся в системе ГИС «Меркурий» до конца второго квартала 2017 года, не смогут получать ветеринарные сопроводительные документы на продукцию.
 
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