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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ городского праздника «Широкая Масленица» 2017 года
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17.02.2017 г.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
городского праздника «Широкая Масленица» 2017 года
10.00 – 17.00 часов Комсомольская площадь
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№ п/п
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Время
проведения
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Мероприятие
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1.
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10.00 – 14.00
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Праздничное озвучивание города
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2.
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11.00 – 17.00
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Организация праздничной торговли на Комсомольской площади
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3.
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11.30 – 12.30
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Организация игровых зон на Комсомольской площади
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4.
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11.30 - 12.30
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«Хоккей в валенках», верхняя часть Комсомольской площади
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5.
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12.00 – 13.00
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Театрализованная программа на народном гулянии «Широкая
Масленица»2017 года на эстрадной площадке:
- театрализация;
-конкурс «Бой на подушках»;
-конкурс «Распил бревна»;
-игровые конкурсы
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6.
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11.30-13.30
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Игровая программа «Зимние забавы» в парковой зоне
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7.
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13.00-13.30
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Спортивные состязания (Гиревой спорт) на эстрадной
площадке
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8.
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13.30
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Сожжение чучела Масленицы. Комсомольская площадь
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9.
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13.40 – 14.00
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Аттракцион «Ледяной столб» на верхней площади
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10.
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14.00 – 15.00
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Ярмарка ДПИ, выставка кукол «Краса рукотворная» - кукла в
славянском костюме (холл Дворца культуры)
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11.
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14.00 – 15.00
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Концерт «Щедро встречаем» (холл Дворца культуры)
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12.
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15.00
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Награждение победителей и участников городского конкурса
ДПИ «Краса рукотворная» - кукла в славянском костюме. (Дворец культуры)
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13.
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15.00 -16.30
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IV Открытый городской фестиваль-концерт казачьей культуры
«Станица» (Дворец культуры)
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