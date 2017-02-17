Главная КУЛЬТУРА Афиша ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ городского праздника «Широкая Масленица» 2017 года ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ городского праздника «Широкая Масленица» 2017 года ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ городского праздника «Широкая Масленица» 2017 года ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ городского праздника «Широкая Масленица» 2017 года 10.00 – 17.00 часов Комсомольская площадь № п/п Время проведения Мероприятие 1. 10.00 – 14.00 Праздничное озвучивание города 2. 11.00 – 17.00 Организация праздничной торговли на Комсомольской площади 3. 11.30 – 12.30 Организация игровых зон на Комсомольской площади 4. 11.30 - 12.30 «Хоккей в валенках», верхняя часть Комсомольской площади 5. 12.00 – 13.00 Театрализованная программа на народном гулянии «Широкая Масленица»2017 года на эстрадной площадке: - театрализация; -конкурс «Бой на подушках»; -конкурс «Распил бревна»; -игровые конкурсы 6. 11.30-13.30 Игровая программа «Зимние забавы» в парковой зоне 7. 13.00-13.30 Спортивные состязания (Гиревой спорт) на эстрадной площадке 8. 13.30 Сожжение чучела Масленицы. Комсомольская площадь 9. 13.40 – 14.00 Аттракцион «Ледяной столб» на верхней площади 10. 14.00 – 15.00 Ярмарка ДПИ, выставка кукол «Краса рукотворная» - кукла в славянском костюме (холл Дворца культуры) 11. 14.00 – 15.00 Концерт «Щедро встречаем» (холл Дворца культуры) 12. 15.00 Награждение победителей и участников городского конкурса ДПИ «Краса рукотворная» - кукла в славянском костюме. (Дворец культуры) 13. 15.00 -16.30 IV Открытый городской фестиваль-концерт казачьей культуры «Станица» (Дворец культуры) ______________ Вернуться Подписаться на новости сайта

