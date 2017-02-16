ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

14 февраля 2017 года состоялось первое в этом году заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе городского поселения «Город Амурск».

Председатель Совета Лозовая Ольга Леонидовна отчиталась перед участниками заседания о деятельности Совета в 2016 году и предложила проект Плана на 2017 год.

Членам Совета был представлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город Амурск»» в 2016 году и мероприятия по исполнению программы в 2017 году.

Ведущий специалист отдела экономики администрации города Халоменда Александра Николаевна сообщила о начавшемся девятом городском конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2016 года с 10 февраля по 10 марта 2017 года и ознакомила с порядком подачи заявок на участие в конкурсе.

Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС № 8 по Хабаровскому краю Лисицына Алена Викторовна проинформировала предпринимателей города о нововведениях в налоговом законодательстве, а именно, о введении новых порядков применения контрольно-кассовой техники и уплате страховых взносов, начиная с 2017 года.

О реализации на территории города федерального закона о дальневосточном гектаре рассказал Воробьев Константин Геннадьевич - специалист отдела по управлению муниципальным имуществом администрации города.

Начальник отдела экономики администрации города Федосеева Ольга Дмитриевна проинформировала участников заседания о ходе реализации, стартовавшего в декабре 2016 года, на территории края народного проекта «Наш выбор 27» и предложила предпринимателям города активизировать свое участие в данном проекте.