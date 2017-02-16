ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

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14 февраля 2017 года состоялось первое в этом году заседание
Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при главе
городского поселения «Город Амурск».
Председатель Совета Лозовая Ольга Леонидовна отчиталась
перед участниками заседания о деятельности Совета в 2016 году и предложила
проект Плана на 2017 год.
Членам Совета был представлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселении «Город
Амурск»» в 2016 году и мероприятия по исполнению программы в 2017 году.
Ведущий специалист отдела экономики администрации города
Халоменда Александра Николаевна сообщила о начавшемся девятом городском
конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2016 года с 10 февраля по 10 марта
2017 года и ознакомила с порядком подачи
заявок на участие в конкурсе.
Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС
№ 8 по Хабаровскому краю Лисицына Алена Викторовна проинформировала
предпринимателей города о нововведениях в налоговом законодательстве, а именно,
о введении новых порядков применения контрольно-кассовой техники и уплате страховых
взносов, начиная с 2017 года.
О реализации на территории города федерального закона о
дальневосточном гектаре рассказал Воробьев Константин Геннадьевич - специалист отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации города.
Начальник отдела экономики администрации города Федосеева
Ольга Дмитриевна проинформировала участников заседания о ходе реализации,
стартовавшего в декабре 2016 года, на территории края народного проекта «Наш
выбор 27» и предложила предпринимателям города активизировать свое участие в
данном проекте.