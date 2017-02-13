Водное поло – 2017

Нешуточная командная борьба, крики болельщиков и непредвзятое судейство – всё как на соревнованиях международного уровня. Вот только за победу боролись не именитые спортсмены, а молодежные команды города. 11 февраля в бассейне «Дельфин» состоялся турнир по водному поло. Организаторами стали сектор по молодежной политике администрации города и Амурский политехнический техникум.

Игра «Водное поло» уже стала традиционной. 5 команд по 4 человека (2 девушки, 2 юноши): «АПТ» - Амурский политехнический техникум, «Белая акула» - Амурская центральная районная больница, «Вымпел» - патронный завод «Вымпел», «Двоечка» - учащиеся 11 класса школы №2 и «Перспектива» - сборная молодежи города. Среди участников были, как и опытные игроки, так и дебютанты.

Прошла игра по стандартной круговой системе, где победитель определялся по количеству заработанных очков. Всего было сыграно 10 игр. Каждая команда сыграла по 4 игры с соперниками. В итоге, победителем стала команда «АПТ». 2 место заняла команда «Белая акула». Команда «Двоечка» - заняла 3 место.

Игроки команды «Белая акула» поделились своими впечатлениями от прошедшей игры: - «Наша команда не первый год принимает участие в водном поло. Игра всегда проходит динамично и заряжает положительной энергией. Мы уже с опытом, выработали свою тактику игры, но, в связи с тем, что каждый год добавляются новые участники, нам приходится менять тактику».