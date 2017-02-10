|Информация о безопасности эксплуатации бытового газа
|10.02.2017 г.
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25.01.2017 в АДС Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» поступила заявка о запахе газа в квартире по адресу г. Амурск пр. Победы д. № 10.
По прибытию специалистов на адрес, дверь квартиры открыл гражданин с прикуренной сигаретой.
В квартире обнаружена загазованность 0,1 %.
Причиной утечки газа стали открытые краны на газовой плите.
Утечка газа устранена, за нарушение Правил пользования газом в быту газовая установка абонента отключена, установлена несъемная металлическая заглушка.
С абонентом проведен инструктаж, составлен акт о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.
Уважаемые граждане города!
Соблюдайте элементарные правила безопасности эксплуатации бытового газа.
При обнаружении запаха газа немедленно звоните по тел. 04.
Информацию о фактах нарушений правил эксплуатации бытового газа сообщайте по тел. 04, 112.
Для приема сообщений по телефону доверия работает дежурная диспетчерская служба администрации городского поселения «Город Амурск».
Круглосуточный телефон 2-53-01.
Берегите себя и своих близких!
Отдел гражданской защиты администрации г. Амурска 2-53-01, 2-52-94