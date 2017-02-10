Главная Гражданская защита Безопасность использования бытового газа Информация о безопасности эксплуатации бытового газа Гражданская защитаИнформация о безопасности эксплуатации бытового газа Информация о безопасности эксплуатации бытового газа 25.01.2017 в АДС Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» поступила заявка о запахе газа в квартире по адресу г. Амурск пр. Победы д. № 10. 25.01.2017 в АДС Комсомольского филиала АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» поступила заявка о запахе газа в квартире по адресу г. Амурск пр. Победы д. № 10. По прибытию специалистов на адрес, дверь квартиры открыл гражданин с прикуренной сигаретой. В квартире обнаружена загазованность 0,1 %. Причиной утечки газа стали открытые краны на газовой плите. Утечка газа устранена, за нарушение Правил пользования газом в быту газовая установка абонента отключена, установлена несъемная металлическая заглушка. С абонентом проведен инструктаж, составлен акт о нарушении правил эксплуатации газового оборудования. Уважаемые граждане города! Соблюдайте элементарные правила безопасности эксплуатации бытового газа. При обнаружении запаха газа немедленно звоните по тел. 04. Информацию о фактах нарушений правил эксплуатации бытового газа сообщайте по тел. 04, 112. Для приема сообщений по телефону доверия работает дежурная диспетчерская служба администрации городского поселения «Город Амурск». Круглосуточный телефон 2-53-01. Берегите себя и своих близких! Отдел гражданской защиты администрации г. Амурска 2-53-01, 2-52-94 Вернуться Подписаться на новости сайта

