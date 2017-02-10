8 февраля во Дворце Культуры прошел ежегодный конкурс «Доброволец года», цель которого заключалась в том, чтобы сделать популярным добровольческий труд среди молодежи и вдохновить ее участвовать в волонтерской деятельности.

Организатором конкурса выступил сектор по молодежной политике. Участниками стали 4 добровольца города Амурска: Шабанов Георгий – творческая студия «Диалог», Макуха Полина – объединение «Бумеранг», Никифоров Степан – объединение «Каламбур» и Попрыгин Роман – группа волонтеров школы №2.

Оценивали участников члены жюри, а именно: Татьяна Царева – заведующий сектором по молодежной политике, Марина Евстифеева – ведущий библиограф межпоселенческой библиотеки, Горбатов Александр – председатель общественного Совета молодежи города Амурска.

В этом году конкурс проходил в новом очном формате, и участникам предстояло пройти 5 этапов: визитная карточка, решение кроссворда на тему добровольчества, разработка проекта по заданной тематике, дискуссия по теме «Добровольчество в современной России», подготовка и проведение социального опроса по заданной проблеме.

Свои визитные карточки участники представили в различных форматах: сценки, презентации, видеоролики. Жюри оценивали содержание представления, качество и культуру исполнения и, конечно же, использование подтверждающих добровольческую деятельность материалов. В кроссворде ребятам были предложены 10 вопросов, от количества ответов зависел балл за конкурсный этап. Во время дискуссии жюри задали участникам 4 вопроса на тему добровольчества. Во время беседы критериями оценки служили: умение владеть аудиторией, умение аргументировать собственное мнение и убедительность суждений. Подготавливали и проводили социальный опрос и разрабатывали проект участники по заданной проблеме. Ребята с достоинством прошли все этапы и в очередной раз доказали, что они настоящие добровольцы, показали всем присутствующим насколько необходимо и важно быть добровольцем.

Все участники стали удостоены титула победителя по следующим номинациям:

«Юный доброволец» - Попрыгин Роман;

«Лучший социальный проект» - Шабанов Георгий;

«Доброволец в действии» - Макуха Полина;

«Прогрессивное мышление» - Никифоров Степан.

Награждение победителей состоится 16 февраля 2017 года в 16:00 часов, во Дворце культуры.