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Сравнительный анализ начисления ОДН в 2016 -2017 годах.
09.02.2017 г.
1.Сравнительный анализ начисления ОДН в 2016 -2017 годах.
Расчет проведен на примере 3-х комнатной квартиры,  площадью 58 кв.м. в 9-ти этажном доме, оборудованном лифтом.
1.1.Размер платы на ОДН в 2016 году ( фактические данные)
Среднемесячный  размер ОДН   по электроэнергии –   81,00 руб./месяц
Среднемесячный  размер ОДН   на  ХВС                    – 14,00 руб./ месяц
Среднемесячный  размер ОДН   на ГВС                      – 21,00 руб./ месяц
                                                                         ИТОГО :  116,00 руб./месяц
    1.2. Размер платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с  1 января 2017 года ( плановый расчет)  
Среднемесячный  размер ОДН   по электроэнергии  – 116,40 руб./ месяц
Среднемесячный  размер ОДН  на  ХВС                       10,91 руб./ месяц
Среднемесячный  размер ОДН  на ГВС                         21,14 руб./ месяц
                                                                             ИТОГО:  148,45 руб./месяц
    1. 3. Алгоритм расчета  платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с 1января 2017 года:   
Формула для  расчета объема коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые  нужды ( постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354;  приложение 2;  формула 15): 
                          V одн. i. = Nодн.  *  Sои. *  Si. / Sоб.
где:  Nодн. – норматив коммунального ресурса в целях содержания общего
                      имущества, установлен постановлениями Правительства
                      Хабаровского края
         Sои.    – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
                      многоквартирного дома
        Si.       – общая площадь i – го жилого помещения
        Sоб.    -  общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
     1.3.1. Расчет объема холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества:
 V одн. i.   = 0,0688куб.м. * 920,0 кв.м. *  58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 0,319 куб.м.
где: 
    0,0688 куб.м. в месяц на кв. метр общей  площади  – норматив  холодного водо-
        снабжения в целях содержания общего имущества (утвержден  постановле-
        нием Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
   920,0   – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
         многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
    58,0кв.м.  – общая площадь i – го жилого помещения
   11 500,0    -  общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
      1.3.2.  Размер платы за холодное водоснабжение  в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома
             0,319 куб.м.* 34,20 руб./куб.м.= 10,91руб./мес.
    где:
    34,20 руб./куб.м. – тариф на питьевую воду для населения ( установлен
         постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
        края от 14.12.2016 № 45/49)
    1.3.3.Расчет объема горячего водоснабжения в целях  содержания общего имущества:
 V одн. i.   = 0,0341куб.м. * 920,0 кв.м. *  58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 0,158 куб.м.
где: 
0,0341 куб.м. в месяц на кв. метр общей  площади  – норматив горячего
     водоснабжения в целях содержания общего имущества ( утвержден  
     постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
920,0   – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
       многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
58,0кв.м.  – общая площадь i – го жилого помещения
11 500,0    -  общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
     1.3.4. Размер платы за горячее водоснабжение  в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
                 0,158 куб. м.*133,79 руб./куб.м.= 21,14руб./мес.
    1.3.5. Расчет обьема электрической энергии в целях содержания общего имущества:
 V одн. i.   = 2,41 кВт. * 2 330,0 кв.м. *  58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 28,32 кВт.
где: 
2,41 кВт. – норматив электрической энергии в целях содержания общего
       имущества (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от  
       28 октября 2016 г. № 384-пр)
2 230,0   – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
      многоквартирного дома ( для расчета норматива по электрической  энергии  с
      учетом подвалов)
58,0кв.м.  – общая площадь i – го жилого помещения
11 500,0   -  общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
   1.3.5.Размер платы за электрическую энергию  в целях содержания общего имущества  многоквартирного дома
                       28,32 Квт. * 4,11 руб./кВт. =  116,40 руб./мес.
     2.Сравнительный анализ начисления ОДН в 2016 -2017 годах
Расчет проведен на примере 3-х комнатной квартиры,  площадью 58 кв.м. в 5-ти этажном доме, не оборудованном лифтом.
    2.1.Размер платы на ОДН в 2016 году (фактические данные)
Среднемесячный размер ОДН   по электроэнергии  – 37,00 руб./месяц
Среднемесячный размер ОДН на  ХВС                     – 10,00 руб./ месяц
Среднемесячный  размер ОДН на ГВС                      – 18,00 руб./ месяц
                                                                          ИТОГО : 65,00 руб./месяц
      2. 2.Размер платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с  1 января 2017 года  ( плановый расчет)
Среднемесячный размер ОДН   по электроэнергии – 123,55 руб./ месяц
Среднемесячный размер ОДН на  ХВС                         7,63 руб./ месяц
Среднемесячный  размер ОДН на ГВС                        19,80 руб./ месяц
                                                                         ИТОГО:  150,98 руб./месяц
      2.2.1. Расчет объема холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества:
 V одн. i.   = 0,0514куб.м. * 380,0 кв.м. *  56,0 кв.м. / 4 906,0 кв.м.= 0,223куб.м.
где: 
0,0514   куб.м. в месяц на кв. метр общей  площади  – норматив холодного
    водоснабжения в целях содержания общего имущества (утвержден
    постановлением Правительства  Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
380,0   – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
     многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
56,0кв.м.  – общая площадь i – го жилого помещения
4 906,0 кв.м.  -  общая площадь всех жилых и нежилых  помещений в доме
      2.2.2.Размер платы за холодное водоснабжение  в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
                 0,223 куб. м. * 34,20 руб./ куб.м. = 7,63 руб./мес.
где: 34,20 руб. – тариф на питьевую воду для населения ( установлен постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 № 45/49) 
     2.2.3.Расчет объема горячего водоснабжения в целях  содержания общего имущества:
 V одн. i.   = 0,0341куб.м. * 380,0 кв.м. *  56кв.м. / 4,906,0кв.м.= 0,148 куб.м.
Где: 
0,0341 куб.м. в месяц на кВ. метр общей  площади  – норматив горячего
    водоснабжения в целях содержания общего имущества (утвержден
     постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
380,0   – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
     многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
56,0кв.м.  – общая площадь i – го жилого помещения
4 906,00 кв.м.  -  общая площадь всех жилых и нежилых  помещений в доме
     2.2.4.Размер платы за горячее водоснабжение  в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
                   0,148 куб. м. * 133,79 руб./ куб.м. =  19,80 руб./мес.
    2.2.5. Расчет обьема электрической энергии в целях содержания общего имущества:
 V одн. i.   = 1,90 кВт. * 1 385,9 кв.м. *  56кв.м. / 4 906,00кв.м.= 30,06 кВт.
где: 
1,90 кВт. – норматив электрической энергии в целях содержания общего
          имущества (утвержден постановлением Правительства  Хабаровского края
          от 28 октября 2016 г. № 384-пр)
1 385,9   – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
          многоквартирного дома ( для расчета норматива по электрической энергии –
         с учетом подвалов)
56,0кв.м.  – общая площадь i – го жилого помещения
4 906,00 кв.м.   -  общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
   2.2.6. Размер платы за электрическую энергию  в целях содержания общего имущества  многоквартирного дома
                      30,06 Квт. * 4,11 руб./кВт. =  123,55 руб./мес.
 
 
 
Материал подготовлен специалистами отдела ЖКХ
 
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