1.Сравнительный анализ начисления ОДН в 2016 -2017 годах. Расчет проведен на примере 3-х комнатной квартиры, площадью 58 кв.м. в 9-ти этажном доме, оборудованном лифтом. 1.1.Размер платы на ОДН в 2016 году ( фактические данные) Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 81,00 руб./месяц Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 14,00 руб./ месяц Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 21,00 руб./ месяц ИТОГО : 116,00 руб./месяц 1.2. Размер платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с 1 января 2017 года ( плановый расчет) Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 116,40 руб./ месяц Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 10,91 руб./ месяц Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 21,14 руб./ месяц ИТОГО: 148,45 руб./месяц 1. 3. Алгоритм расчета платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с 1января 2017 года: Формула для расчета объема коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые нужды ( постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; приложение 2; формула 15): V одн. i. = Nодн. * Sои. * Si. / Sоб. где: Nодн. – норматив коммунального ресурса в целях содержания общего имущества, установлен постановлениями Правительства Хабаровского края Sои. – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома Si. – общая площадь i – го жилого помещения Sоб. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме 1.3.1. Расчет объема холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества: V одн. i. = 0,0688куб.м. * 920,0 кв.м. * 58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 0,319 куб.м. где: 0,0688 куб.м. в месяц на кв. метр общей площади – норматив холодного водо- снабжения в целях содержания общего имущества (утвержден постановле- нием Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр) 920,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС) 58,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения 11 500,0 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме 1.3.2. Размер платы за холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества многоквартирного дома 0,319 куб.м.* 34,20 руб./куб.м.= 10,91руб./мес. где: 34,20 руб./куб.м. – тариф на питьевую воду для населения ( установлен постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 № 45/49) 1.3.3.Расчет объема горячего водоснабжения в целях содержания общего имущества: V одн. i. = 0,0341куб.м. * 920,0 кв.м. * 58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 0,158 куб.м. где: 0,0341 куб.м. в месяц на кв. метр общей площади – норматив горячего водоснабжения в целях содержания общего имущества ( утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр) 920,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС) 58,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения 11 500,0 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме 1.3.4. Размер платы за горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества многоквартирного дома 0,158 куб. м.*133,79 руб./куб.м.= 21,14руб./мес. 1.3.5. Расчет обьема электрической энергии в целях содержания общего имущества: V одн. i. = 2,41 кВт. * 2 330,0 кв.м. * 58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 28,32 кВт. где: 2,41 кВт. – норматив электрической энергии в целях содержания общего имущества (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 28 октября 2016 г. № 384-пр) 2 230,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома ( для расчета норматива по электрической энергии с учетом подвалов) 58,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения 11 500,0 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме 1.3.5.Размер платы за электрическую энергию в целях содержания общего имущества многоквартирного дома 28,32 Квт. * 4,11 руб./кВт. = 116,40 руб./мес. 2.Сравнительный анализ начисления ОДН в 2016 -2017 годах Расчет проведен на примере 3-х комнатной квартиры, площадью 58 кв.м. в 5-ти этажном доме, не оборудованном лифтом. 2.1.Размер платы на ОДН в 2016 году (фактические данные) Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 37,00 руб./месяц Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 10,00 руб./ месяц Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 18,00 руб./ месяц ИТОГО : 65,00 руб./месяц 2. 2.Размер платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с 1 января 2017 года ( плановый расчет) Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 123,55 руб./ месяц Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 7,63 руб./ месяц Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 19,80 руб./ месяц ИТОГО: 150,98 руб./месяц 2.2.1. Расчет объема холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества: V одн. i. = 0,0514куб.м. * 380,0 кв.м. * 56,0 кв.м. / 4 906,0 кв.м.= 0,223куб.м. где: 0,0514 куб.м. в месяц на кв. метр общей площади – норматив холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр) 380,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС) 56,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения 4 906,0 кв.м. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме 2.2.2.Размер платы за холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества многоквартирного дома 0,223 куб. м. * 34,20 руб./ куб.м. = 7,63 руб./мес. где: 34,20 руб. – тариф на питьевую воду для населения ( установлен постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 № 45/49) 2.2.3.Расчет объема горячего водоснабжения в целях содержания общего имущества: V одн. i. = 0,0341куб.м. * 380,0 кв.м. * 56кв.м. / 4,906,0кв.м.= 0,148 куб.м. Где: 0,0341 куб.м. в месяц на кВ. метр общей площади – норматив горячего водоснабжения в целях содержания общего имущества (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр) 380,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС) 56,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения 4 906,00 кв.м. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме 2.2.4.Размер платы за горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества многоквартирного дома 0,148 куб. м. * 133,79 руб./ куб.м. = 19,80 руб./мес. 2.2.5. Расчет обьема электрической энергии в целях содержания общего имущества: V одн. i. = 1,90 кВт. * 1 385,9 кв.м. * 56кв.м. / 4 906,00кв.м.= 30,06 кВт. где: 1,90 кВт. – норматив электрической энергии в целях содержания общего имущества (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от 28 октября 2016 г. № 384-пр) 1 385,9 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома ( для расчета норматива по электрической энергии – с учетом подвалов) 56,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения 4 906,00 кв.м. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме 2.2.6. Размер платы за электрическую энергию в целях содержания общего имущества многоквартирного дома 30,06 Квт. * 4,11 руб./кВт. = 123,55 руб./мес. Материал подготовлен специалистами отдела ЖКХ