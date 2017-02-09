|Сравнительный анализ начисления ОДН в 2016 -2017 годах.
|09.02.2017 г.
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Расчет проведен на примере 3-х комнатной квартиры, площадью 58 кв.м. в 9-ти этажном доме, оборудованном лифтом.
1.1.Размер платы на ОДН в 2016 году ( фактические данные)
Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 81,00 руб./месяц
Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 14,00 руб./ месяц
Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 21,00 руб./ месяц
1.2. Размер платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с 1 января 2017 года ( плановый расчет)
Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 116,40 руб./ месяц
Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 10,91 руб./ месяц
Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 21,14 руб./ месяц
ИТОГО: 148,45 руб./месяц
1. 3. Алгоритм расчета платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с 1января 2017 года:
Формула для расчета объема коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые нужды ( постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; приложение 2; формула 15):
V одн. i. = Nодн. * Sои. * Si. / Sоб.
где: Nодн. – норматив коммунального ресурса в целях содержания общего
имущества, установлен постановлениями Правительства
Хабаровского края
Sои. – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома
Si. – общая площадь i – го жилого помещения
Sоб. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
1.3.1. Расчет объема холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества:
V одн. i. = 0,0688куб.м. * 920,0 кв.м. * 58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 0,319 куб.м.
где:
0,0688 куб.м. в месяц на кв. метр общей площади – норматив холодного водо-
снабжения в целях содержания общего имущества (утвержден постановле-
нием Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
920,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
58,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения
11 500,0 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
1.3.2. Размер платы за холодное водоснабжение в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома
0,319 куб.м.* 34,20 руб./куб.м.= 10,91руб./мес.
где:
34,20 руб./куб.м. – тариф на питьевую воду для населения ( установлен
постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского
края от 14.12.2016 № 45/49)
1.3.3.Расчет объема горячего водоснабжения в целях содержания общего имущества:
V одн. i. = 0,0341куб.м. * 920,0 кв.м. * 58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 0,158 куб.м.
где:
0,0341 куб.м. в месяц на кв. метр общей площади – норматив горячего
водоснабжения в целях содержания общего имущества ( утвержден
постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
920,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
58,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения
11 500,0 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
1.3.4. Размер платы за горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
0,158 куб. м.*133,79 руб./куб.м.= 21,14руб./мес.
1.3.5. Расчет обьема электрической энергии в целях содержания общего имущества:
V одн. i. = 2,41 кВт. * 2 330,0 кв.м. * 58кв.м. / 11 500,0кв.м.= 28,32 кВт.
где:
2,41 кВт. – норматив электрической энергии в целях содержания общего
имущества (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края от
28 октября 2016 г. № 384-пр)
2 230,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома ( для расчета норматива по электрической энергии с
учетом подвалов)
58,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения
11 500,0 - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
1.3.5.Размер платы за электрическую энергию в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
28,32 Квт. * 4,11 руб./кВт. = 116,40 руб./мес.
2.Сравнительный анализ начисления ОДН в 2016 -2017 годах
Расчет проведен на примере 3-х комнатной квартиры, площадью 58 кв.м. в 5-ти этажном доме, не оборудованном лифтом.
2.1.Размер платы на ОДН в 2016 году (фактические данные)
Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 37,00 руб./месяц
Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 10,00 руб./ месяц
Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 18,00 руб./ месяц
ИТОГО : 65,00 руб./месяц
2. 2.Размер платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества с 1 января 2017 года ( плановый расчет)
Среднемесячный размер ОДН по электроэнергии – 123,55 руб./ месяц
Среднемесячный размер ОДН на ХВС – 7,63 руб./ месяц
Среднемесячный размер ОДН на ГВС – 19,80 руб./ месяц
ИТОГО: 150,98 руб./месяц
2.2.1. Расчет объема холодного водоснабжения в целях содержания общего имущества:
V одн. i. = 0,0514куб.м. * 380,0 кв.м. * 56,0 кв.м. / 4 906,0 кв.м.= 0,223куб.м.
где:
0,0514 куб.м. в месяц на кв. метр общей площади – норматив холодного
водоснабжения в целях содержания общего имущества (утвержден
постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
380,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
56,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения
4 906,0 кв.м. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
2.2.2.Размер платы за холодное водоснабжение в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
0,223 куб. м. * 34,20 руб./ куб.м. = 7,63 руб./мес.
где: 34,20 руб. – тариф на питьевую воду для населения ( установлен постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 14.12.2016 № 45/49)
2.2.3.Расчет объема горячего водоснабжения в целях содержания общего имущества:
V одн. i. = 0,0341куб.м. * 380,0 кв.м. * 56кв.м. / 4,906,0кв.м.= 0,148 куб.м.
Где:
0,0341 куб.м. в месяц на кВ. метр общей площади – норматив горячего
водоснабжения в целях содержания общего имущества (утвержден
постановлением Правительства Хабаровского края от 9 июня 2015 г. № 130-пр)
380,0 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома ( для расчета нормативов ХВС и ГВС)
56,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения
4 906,00 кв.м. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
2.2.4.Размер платы за горячее водоснабжение в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
0,148 куб. м. * 133,79 руб./ куб.м. = 19,80 руб./мес.
2.2.5. Расчет обьема электрической энергии в целях содержания общего имущества:
V одн. i. = 1,90 кВт. * 1 385,9 кв.м. * 56кв.м. / 4 906,00кв.м.= 30,06 кВт.
где:
1,90 кВт. – норматив электрической энергии в целях содержания общего
имущества (утвержден постановлением Правительства Хабаровского края
от 28 октября 2016 г. № 384-пр)
1 385,9 – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
многоквартирного дома ( для расчета норматива по электрической энергии –
с учетом подвалов)
56,0кв.м. – общая площадь i – го жилого помещения
4 906,00 кв.м. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме
2.2.6. Размер платы за электрическую энергию в целях содержания общего имущества многоквартирного дома
30,06 Квт. * 4,11 руб./кВт. = 123,55 руб./мес.
Материал подготовлен специалистами отдела ЖКХ