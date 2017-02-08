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Работа администрации города по противодействию коррупции
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08.02.2017 г.
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03 февраля 2017 года состоялось заседание Совета по противодействию коррупции в городском поселении «Город Амурск» при главе города Б.П. Редькине с участием представителя прокуратуры Фурман А.А.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы:
1. Реализация МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».
Выступающий: Колесников Р.В. – начальник организационно-методического отдела.
2. План работы на 2017 год.
Члены Совета приняли решение:
1. Признать работу
администрации по реализации МП «Предупреждение коррупции в городском
поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» удовлетворительной.
2. Организационно-методическому отделу администрации (Колесников Р.В.):
включить в показатели оценки эффективности муниципальной программы
«Противодействия коррупции в городском поселении «Город Амурск» на
2017-2019 годы результаты проверок прокуратуры;
организовать
правовое просвещение населения, совместно с городской прокуратурой
изготовить ролики и буклеты в рамках МП на 2017-2019 годы.
3. Утвердить план работы Совета по противодействию коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017 год.
Отчет о реализации муниципальной программы «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».
План работы Совета по противодействию коррупции на 2017 год