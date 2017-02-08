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Работа администрации города по противодействию коррупции
08.02.2017 г.
DSC_0050.JPG03 февраля 2017 года состоялось заседание Совета по противодействию коррупции в городском поселении «Город Амурск» при главе города Б.П. Редькине с участием представителя прокуратуры Фурман А.А.
На заседании Совета были рассмотрены вопросы:
1.    Реализация МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».
Выступающий: Колесников Р.В. – начальник организационно-методического отдела.
2. План работы на 2017 год.

    Члены Совета приняли решение:
1.    Признать работу администрации по реализации МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» удовлетворительной.
2.    Организационно-методическому отделу администрации (Колесников Р.В.):
    включить в показатели оценки эффективности муниципальной программы «Противодействия коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы результаты проверок прокуратуры;
    организовать правовое просвещение населения, совместно с городской прокуратурой изготовить ролики и буклеты в рамках МП на 2017-2019 годы.
3.    Утвердить план работы Совета по противодействию коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017 год.

Отчет о реализации муниципальной программы «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».

План работы Совета по противодействию коррупции на 2017 год

 
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