Работа администрации города по противодействию коррупции

03 февраля 2017 года состоялось заседание Совета по противодействию коррупции в городском поселении «Город Амурск» при главе города Б.П. Редькине с участием представителя прокуратуры Фурман А.А.

На заседании Совета были рассмотрены вопросы:

1. Реализация МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы».

Выступающий: Колесников Р.В. – начальник организационно-методического отдела.

2. План работы на 2017 год.

Члены Совета приняли решение:

1. Признать работу администрации по реализации МП «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы» удовлетворительной.

2. Организационно-методическому отделу администрации (Колесников Р.В.):

включить в показатели оценки эффективности муниципальной программы «Противодействия коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017-2019 годы результаты проверок прокуратуры;

организовать правовое просвещение населения, совместно с городской прокуратурой изготовить ролики и буклеты в рамках МП на 2017-2019 годы.

3. Утвердить план работы Совета по противодействию коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2017 год. Отчет о реализации муниципальной программы «Предупреждение коррупции в городском поселении «Город Амурск» на 2014-2016 годы». План работы Совета по противодействию коррупции на 2017 год