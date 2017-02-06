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Главная arrow Амурск arrow Молодежная политика arrow Новости arrow Школа юного волонтера
Школа юного волонтера
06.02.2017 г.
5 февраля, во Дворце Культуры прошли учебно-игровые сборы «Школа юного волонтера», организованные сектором по молодежной политике.
Перед открытием сборов к участникам обратился Леонид Леонидович Булатов - начальник отдела гражданской защиты администрации г.Амурска. Он рассказал детям о том, что 2017 год в России объявлен годом экологии, и поэтому задачи улучшения экологической сферы являются основными для государства и общества. Леонид Леонидович выделил то, что  главная угроза природе – это лесные пожары и поджигание сухой растительности. Он призвал всех соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в лесу и на открытой местности, раздал всем памятки. Сборы стартовали с большого тренинга «Основы социального проектирования. Как реализовать свои идеи», который провел приглашенный краевой гость – Ганин Андрей Васильевич, руководитель Хабаровской краевой общественной организации «Молодежный ресурсный центр». Сегодня словосочетание "социальный проект" можно услышать всюду. Но что же это такое, а главное как с этим работать? Как отличить проект от социального проекта? Именно эти  вопрос раскрыл Андрей Ганин участникам Сборов. Закончил свое выступление мотивирующим роликом, который многих подтолкнул задуматься над смыслом и целями жизни.
Ребята принимают участие в конкурсах различного уровня, и зачастую становится большой  проблемой подготовить портфолио и самопрезентацию для участия. Савина Тамара Николаевна, руководитель детского общественного объединения «Бумеранг», провела для участников мастер-класс «Самопрезентация. Составление портфолио». В ходе мастер-класса, участники получили советы, позволяющие добиться эффективной самопрезентации и научились дополнять свои портфолио необходимыми материалами.
Любому волонтеру важно уметь общаться, ведь волонтерская работа всегда направлена на благо общества. Именно в этом направлении работала с ребятами Войтенко Мария Владимировна, педагог- психолог, член общественного Совета молодёжи. Коммуникативный тренинг помог участникам научиться налаживать контакт с незнакомыми людьми, взаимодействовать внутри коллектива.
Участники плодотворно работали на протяжении 4,5 часов.
Стало доброй традицией на мероприятиях городского уровня вручать самым активным добровольцам личную книжку волонтера. В рамках Сборов было вручено 22 книжки.
Сектор по молодежной политике вручил благодарственные письма самым активным волонтерам объединения «Радуга добра» школы №4 г.Амурска. Ребята активно принимают участие в жизни школы и объединения, участвуют в городских мероприятиях.

                          
 
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