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06.02.2017 г.
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5 февраля, во Дворце Культуры прошли учебно-игровые сборы «Школа юного волонтера», организованные сектором по молодежной политике.
Перед открытием сборов к участникам обратился Леонид Леонидович Булатов - начальник отдела гражданской защиты администрации г.Амурска. Он рассказал детям о том, что 2017 год в России объявлен годом экологии, и поэтому задачи улучшения экологической сферы являются основными для государства и общества. Леонид Леонидович выделил то, что главная угроза природе – это лесные пожары и поджигание сухой растительности. Он призвал всех соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в лесу и на открытой местности, раздал всем памятки.
Сборы стартовали с большого тренинга «Основы социального проектирования.
Как реализовать свои идеи», который провел приглашенный краевой гость –
Ганин Андрей Васильевич, руководитель Хабаровской краевой общественной
организации «Молодежный ресурсный центр». Сегодня словосочетание
"социальный проект" можно услышать всюду. Но что же это такое, а главное
как с этим работать? Как отличить проект от социального проекта? Именно
эти вопрос раскрыл Андрей Ганин участникам Сборов. Закончил свое
выступление мотивирующим роликом, который многих подтолкнул задуматься
над смыслом и целями жизни.
Ребята принимают участие в конкурсах
различного уровня, и зачастую становится большой проблемой подготовить
портфолио и самопрезентацию для участия. Савина Тамара Николаевна,
руководитель детского общественного объединения «Бумеранг», провела для
участников мастер-класс «Самопрезентация. Составление портфолио». В ходе
мастер-класса, участники получили советы, позволяющие добиться
эффективной самопрезентации и научились дополнять свои портфолио
необходимыми материалами.
Любому волонтеру важно уметь общаться, ведь
волонтерская работа всегда направлена на благо общества. Именно в этом
направлении работала с ребятами Войтенко Мария Владимировна, педагог-
психолог, член общественного Совета молодёжи. Коммуникативный тренинг
помог участникам научиться налаживать контакт с незнакомыми людьми,
взаимодействовать внутри коллектива.
Участники плодотворно работали на протяжении 4,5 часов.
Стало
доброй традицией на мероприятиях городского уровня вручать самым
активным добровольцам личную книжку волонтера. В рамках Сборов было
вручено 22 книжки.
Сектор по молодежной политике вручил
благодарственные письма самым активным волонтерам объединения «Радуга
добра» школы №4 г.Амурска. Ребята активно принимают участие в жизни
школы и объединения, участвуют в городских мероприятиях.