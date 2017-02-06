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Наказание за поджог сухой травы
06.02.2017 г.

pal.jpgАмурской городской прокуратурой поддержано обвинение в отношении жительницы города Амурска, которая совершила уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинив крупный ущерб Российской Федерации в сумме 6 273 915 рублей 40 копеек
Амурской городской прокуратурой Хабаровского края поддержано в Амурском городском суде Хабаровского края государственное обвинение в отношении местной жительницы, 1979 года рождения.
В соответствии с заключением государственного обвинителя судом в отношении нее постановлен обвинительный приговор.

Как установлено приговором суда подсудимая 28.04.2016 находясь на грунтовой дороге в лесном массиве, расположенном в районе поселка Известковый Амурского района Хабаровского края, с целью очистить участки, прилегающие к дороге от остатков сухой травы, для удобства последующего сбора дикоросов в летний период, подожгла принесенными с собой спичками не менее десяти участков сухой травы. В результате указанных действий были уничтожены лесные культуры породы лиственница, чем причинен лесным насаждениям Российской Федерации ущерб в крупном размере в сумме 6 273 915 рублей 40 копеек.
В ходе предварительного расследования и судебного заседания обвиняемая свою вину признала полностью.
Действия подсудимой квалифицированы по ч.2 ст.261 Уголовного кодекса Российской Федерации, как уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если это деяние причинило крупный ущерб.
Суд учел полное признание вины подсудимой, активное способствование расследованию преступления, наличие троих малолетних детей и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 10% заработной платы. На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 1 год.
С подсудимой в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 6 273 915 рублей 40 копеек.

И.о. городского  прокурора советник юстиции О.В. Клепиков
 
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