|Наказание за поджог сухой травы
|06.02.2017 г.
|
Амурской городской прокуратурой поддержано обвинение в отношении
жительницы города Амурска, которая совершила уничтожение лесных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинив
крупный ущерб Российской Федерации в сумме 6 273 915 рублей 40 копеек
В ходе предварительного расследования и судебного заседания обвиняемая свою вину признала полностью.
Действия подсудимой квалифицированы по ч.2 ст.261 Уголовного кодекса Российской Федерации, как уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, если это деяние причинило крупный ущерб.
Суд учел полное признание вины подсудимой, активное способствование расследованию преступления, наличие троих малолетних детей и назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием в доход государства 10% заработной платы. На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив испытательный срок 1 год.
С подсудимой в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 6 273 915 рублей 40 копеек.
И.о. городского прокурора советник юстиции О.В. Клепиков