Главная Экономика и финансы Малый и средний бизнес Новости Налоговые льготы, установленные краевым законодательством для субъектов малого предпринимательства в Экономика и финансыМалый и средний бизнесНалоговые льготы, установленные краевым законодательством для субъектов малого предпринимательства в Налоговые льготы, установленные краевым законодательством для субъектов малого предпринимательства в Налоговые льготы, установленные краевым законодательством для субъектов малого предпринимательства в 2017 году.

В связи с актуальностью широкого информирования предпринимателей о существующих налоговых преференциях, установленных краевым законодательством, продолжается информирование предпринимателей о действующих налоговых льготах в 2017 году.

Подробнее...

Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" ст. 10.3, 11.1

Вернуться Подписаться на новости сайта

