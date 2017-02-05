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Главная arrow Экономика и финансы arrow Малый и средний бизнес arrow Новости arrow Налоговые льготы, установленные краевым законодательством для субъектов малого предпринимательства в
Налоговые льготы, установленные краевым законодательством для субъектов малого предпринимательства в
05.02.2017 г.
001.pngНалоговые льготы, установленные краевым законодательством для субъектов малого предпринимательства в 2017 году.
В связи с актуальностью широкого информирования предпринимателей о существующих налоговых преференциях, установленных краевым законодательством, продолжается информирование предпринимателей о действующих налоговых льготах в 2017 году.
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Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 "О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае" ст. 10.3, 11.1
 
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