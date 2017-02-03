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Главная arrow Экономика и финансы arrow Малый и средний бизнес arrow Новости arrow Вниманию предпринимателей города Амурска!
Вниманию предпринимателей города Амурска!
03.02.2017 г.
konkurs.jpgАдминистрация города Амурска объявляет  о проведении с 10 февраля по 10 мар-та 2017 года  девятого городского конкурса «Предприниматель года» по итогам 2016 года (постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.01.2017 № 7).
Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, ве-дущих свою хозяйственную деятельность на территории города не менее 1 года.
 По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почётное звание:
•    «Предприниматель года» по каждой отраслевой группе: производство, сфера услуг, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и общественное пи-тание и др.
•    «Лучший молодой предприниматель года»
•    «Деловая женщина».
Условия участия в конкурсе изложены в «Положении о ежегодном городском кон-курсе «Предприниматель года».
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме.
По всем вопросам обращаться в отдел экономики администрации города по адресу: г.Амурск,  пр. Мира, 14, каб. 4, телефон 2-13-76. Адрес электронной почты: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

«Положение о городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года»
Формы документов (заявление, анкета, справка)



 
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