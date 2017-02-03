Вниманию предпринимателей города Амурска! Администрация города Амурска объявляет о проведении с 10 февраля по 10 мар-та 2017 года девятого городского конкурса «Предприниматель года» по итогам 2016 года (постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 20.01.2017 № 7).

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, ве-дущих свою хозяйственную деятельность на территории города не менее 1 года.

По итогам конкурса определяются победители, которым присваивается почётное звание:

• «Предприниматель года» по каждой отраслевой группе: производство, сфера услуг, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и общественное пи-тание и др.

• «Лучший молодой предприниматель года»

• «Деловая женщина».

Условия участия в конкурсе изложены в «Положении о ежегодном городском кон-курсе «Предприниматель года».

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме.

По всем вопросам обращаться в отдел экономики администрации города по адресу: г.Амурск, пр. Мира, 14, каб. 4, телефон 2-13-76. Адрес электронной почты: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script



«Положение о городском ежегодном конкурсе «Предприниматель года»

Формы документов (заявление, анкета, справка)







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