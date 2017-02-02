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О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией
02.02.2017 г.
Вниманию  руководителей  организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, оказание услуг общественного питания!
Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края уведомляет, что постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 г. № 7 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией" с 27 января 2017 г. на 60 суток приостанавливается розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28 процентов объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукцией, а также спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих её пероральное потребление), осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, установленной приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов".

Отдел экономики администрации города Амурска
 
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