Главная Экономика и финансы Малый и средний бизнес Новости Уважаемые жители города Амурска! Экономика и финансыМалый и средний бизнесУважаемые жители города Амурска! Уважаемые жители города Амурска! Напоминаем, что чрезмерное употребление алкогольной продукции становится причиной отравлений, в том числе со смертельным исходом.

Не допускается приобретать алкогольную продукцию, которая находится в незаконном обороте, стоимостью ниже минимальной цены, установленной Росалкогольрегулированием, без акцизных марок, имеющую посторонний запах, примеси и осадок на дне, негерметичную упаковку. Опасность для жизни и здоровья представляет суррогатная алкогольная продукция, реализуемая в местах несанкционированной торговли, а также спиртсодержащие жидкости, предназначенные для технических целей, для дезинфекции, для мытья окон, парфюмерно-косметические средства, предназначенные для наружного применения.

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь своих близких! Любой суррогат алкоголя смертельно опасен!

При возникновении вопросов по качеству алкогольной продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации необходимо обращаться в адрес Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по телефону 8(4212) 27-25-77, в полицию города Амурска или в отдел экономики администрации города Амурска по телефону 2-13-76

Отдел экономики администрации города Амурска

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