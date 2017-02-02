toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Экономика и финансы arrow Малый и средний бизнес arrow Новости arrow Уважаемые жители города Амурска!
Уважаемые жители города Амурска!
02.02.2017 г.
al.jpgНапоминаем, что чрезмерное употребление алкогольной продукции становится причиной отравлений, в том числе со смертельным исходом.
     Не допускается приобретать алкогольную продукцию, которая находится в незаконном обороте, стоимостью ниже минимальной цены, установленной Росалкогольрегулированием, без акцизных марок,  имеющую посторонний запах, примеси и  осадок на дне, негерметичную упаковку. Опасность для жизни и здоровья представляет  суррогатная алкогольная продукция, реализуемая в местах несанкционированной торговли, а также  спиртсодержащие жидкости,  предназначенные для технических целей, для дезинфекции, для мытья окон, парфюмерно-косметические средства, предназначенные для наружного применения.
     Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь своих близких! Любой суррогат алкоголя смертельно опасен!
При возникновении вопросов по качеству алкогольной продукции и нарушении прав потребителей при ее реализации необходимо обращаться в адрес Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю  по телефону 8(4212) 27-25-77,  в полицию города Амурска или в отдел экономики администрации города Амурска по телефону 2-13-76
Отдел экономики администрации города Амурска
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
gif_gto.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика