Информационное сообщение избирательной комиссии муниципального образования городское поселение «Горо

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Решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 26.01.2017 года № 270 на 23 апреля 2017 года назначены дополнительные выборы депутата Совета депутатов городского поселения «Город Амурск».

Сообщаем Вам об основных сроках и порядке осуществления избирательных действий:

- избирательный округ № 12 установлен решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 20.12.2012 года № 385 в границах:

- индивидуальный поселок, весь исключая улицу Алмазную

- проспект Строителей, дома 18, 19, 19а, 19б,19в, 19г, 19а/1, 24, 26

- выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» проходит – в течение 20 дней после дня официального опубликования решения Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 26.01.2017 года № 270 о назначении выборов – с 01 февраля 2017 г. по 20 февраля 2017 г.;

- представление в избирательную комиссию документов о регистрации кандидатов – не позднее 18.00 часов 08 марта 2017 г.;

- агитационный период – со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов 21 апреля 2017 года.



По вопросам подготовки и проведения дополнительных выборов Вы можете обратиться в избирательную комиссию муниципального образования городское поселение «Город Амурск» по адресу: г. Амурск, пр. Комсомольский, дом 2а (помещение администрации города, каб. № 28, тел 2-22-68).



Часы работы комиссии:

в рабочие дни с 9.00 до 18.00; перерыв на обед с 12.45 до 14.00;

суббота и воскресенье (в период выдвижения кандидатов) – с 10.00 до 14.00. Вернуться Подписаться на новости сайта

