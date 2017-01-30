Главная Амурск Молодежная политика Новости Хупигоари, андана! (Поиграем, друзья!) Молодежная политикаХупигоари, андана! (Поиграем, друзья!) Хупигоари, андана! (Поиграем, друзья!) 26 и 27 января в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска проходила игра народов Приамурья "Хупигоари, андана" для 2-5 классов. В игре приняли участие 19 команд учащихся школ города и района. Проходило мероприятие в форме вертушки. Ребятам предстояло пройти предложенные организаторами этапы, например: Топтоди купин, Токтовори, Гапчи и др.

По завершению всех этапов и подведения итогов были выявлены победители:

2 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководители Ясько И.Ю., Васильев И.О.,Овсеенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Мардамшина О.М.

3 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Матвеенко Л.М., Овсенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №9, руководитель Козырь Е.В.

4 класс: 1 место – МБОУ НОШ №7, руководитель Овчинникова Л.В.; 2 место – МБОУ СОШ пос. Тейсин, руководитель Меньщикова А.Б.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Герасимова Л.В.

5 класс: 1 место – МБОУ СОШ №9; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Диденко О.А.; 3 место – МБОУ СОШ №2, руководитель Фирсова М.Л.

Все участники получили свидетельства об участии в игре. Победители награждены дипломами и сертификатами в магазин «Атлетика».

Всего в мероприятии приняли участие 147 человек. Вернуться Подписаться на новости сайта

