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Хупигоари, андана! (Поиграем, друзья!)
30.01.2017 г.
26 и 27 января в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий  г. Амурска проходила игра народов Приамурья "Хупигоари, андана" для 2-5 классов. В игре приняли участие 19 команд учащихся школ города и района. Проходило мероприятие в форме вертушки. Ребятам предстояло пройти предложенные организаторами этапы, например: Топтоди купин, Токтовори, Гапчи и др.
По завершению всех этапов и подведения итогов были выявлены победители:
2 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководители Ясько И.Ю., Васильев И.О.,Овсеенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Мардамшина О.М.
3 класс: 1 место - МБОУ НОШ №7, руководитель Карпова Т.А.; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Матвеенко Л.М., Овсенко Е.А.; 3 место – МБОУ СОШ №9, руководитель Козырь Е.В.
4 класс: 1 место – МБОУ НОШ №7, руководитель Овчинникова Л.В.; 2 место – МБОУ СОШ пос. Тейсин, руководитель Меньщикова А.Б.; 3 место – МБОУ СОШ №3, руководитель Герасимова Л.В.
5 класс: 1 место – МБОУ СОШ №9; 2 место – МБОУ ООШ №5, руководитель Диденко О.А.; 3 место – МБОУ СОШ №2, руководитель Фирсова М.Л.
Все участники получили свидетельства об участии в игре. Победители награждены дипломами и сертификатами в магазин «Атлетика».
 Всего в мероприятии приняли участие 147 человек.                        
 
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