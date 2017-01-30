Главная Амурск Новости Уважаемые амурчане! Уважаемые амурчане! Уважаемые амурчане! Правительством Хабаровского края объявлены конкурсы проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) для предоставления субсидий из краевого бюджета в рамках реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края "Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Хабаровском крае" на 2013 – 2020 гг.

Положения о предоставлении субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края утверждены постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2016 г. № 114-пр "О порядке определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям Хабаровского края".

В одном из конкурсов могут принять участие СОНКО, которые оказывают информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций края. Размер субсидии, предоставляемой победителям конкурса – до 2 млн. рублей. Обязательным условием получения субсидии из краевого бюджета является софинансирование за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее десяти процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта. Во втором конкурсе участвуют проекты, направленные на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, межнационального сотрудничества, развитие благотворительной и волонтерской деятельности социальной направленности и пр. (всего – 16 приоритетных направлений поддержки).

Размер субсидии, предоставляемой победителям конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций:

200,00 тыс. рублей для организаций, срок государственной регистрации которых на момент подачи заявок составляет менее 1 года;

500,00 тыс. рублей для организаций, срок государственной регистрации которых на момент подачи заявок составляет до 3 лет;

700,00 тыс. рублей для организаций, срок государственной регистрации которых на момент подачи заявок составляет более 3 лет.

Обязательным условием получения субсидии из краевого бюджета является софинансирование за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее пятнадцати процентов от общей суммы расходов на реализацию проекта.

Прием заявок осуществляется с 20 января по 17 февраля 2017 года.

Заявки на бумажном носителе и в электронной форме предоставляются в управление общественных связей главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края по адресу г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 521 непосредственно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с понедельника по пятницу или направляются почтовым отправлением по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, каб. 521, управление общественных связей главного управления внутренней политики Губернатора и Правительства края.

Контакты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсах: т/ф.: 8(4212)32-46-43; электронная почта: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , a.k.

Методические рекомендации для участников конкурсов проектов СОНКО края размещены на официальном сайте Правительства края в разделе "Некоммерческие организации" (www.khabkrai.ru/events/important/1318).



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