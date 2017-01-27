Главная Амурск Новости Профилактика гриппа: предупреждён – значит вооружён. Профилактика гриппа: предупреждён – значит вооружён. Профилактика гриппа: предупреждён – значит вооружён. Уважаемые амурчане!

Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями в Амурском муниципальном районе расценивается как предэпидемическая. Уровень заболеваемости ОРВИ в IV квартале 2016 года, в январе 2017года превысил средний многолетний уровень.

В январе 2017 года эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен, но отмечается значительный рост заболеваемости (1 неделя: ОРВИ - 91 чел., 2 неделя: ОРВИ – 431 чел., в т.ч. 1 – грипп, 3 неделя: ОРВИ - 311чел., в т.ч. 4 - грипп.) Преимущественно болеют дети -75,4%, из них организованные – 46,5%, школьники-32,3%.

Грипп - это вирусное инфекционное заболевание, которое сопровождается всем известными симптомами: повышением температуры тела до 39-40 градусов, озноба, головокружения, головной боли, общей слабости, разбитости, ощущение ломоты во всем теле, мышечные и суставные боли. При несвоевременном лечении грипп опасен развитием тяжелых осложнений: пневмонии, отитов, гайморитов, поражения мозга, нервной системы, со стороны сердца могут возникать функциональные нарушения, реже возникает миокардит. Чтобы избежать заболевания гриппом, необходимо проводить активную профилактику.

Важным средством профилактики являются закаливающие процедуры, включающие прогулки на открытом воздухе, воздушные ванны, обливание ног водой контрастной температуры, хождение босиком. Для укрепления иммунитета существует немало аптечных препаратов, созданных на основе натуральных компонентов. Рекомендуется ежедневно с осени и до весны принимать фиточай, состоящий из 2-х частей измельченных плодов шиповника, листьев черной смородины, крапивы двудомной, по 1-й части листьев мяты перечной, корневищ с корнями родиолы розовой.

Для профилактики гриппа также проводится вакцинация, которая защищает от тяжелой формы гриппа, осложнений и обострений основного заболевания.

Также рекомендуется носить маску, особенно в многолюдных местах.

Амурчане!



Будьте бдительны! Болезнь коварна и имеет тяжёлые последствия. И потому её профилактика сегодня находится на передовой линии борьбы за здоровье. Не допустим эпидемии в нашем городе!



Администрация г. Амурска

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