С 1 февраля увеличатся страховые пенсии и ЕДВ федеральных льготников

Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю И.Г. Звержеева в ходе пресс-конференции проинформировала, что с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров* и ежемесячные денежные выплаты федеральных льготников будут выплачиваться в увеличенном размере. Это произойдет в результате индексации на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год**. Вместе со страховой пенсией индексируется на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составляет 4 805,11 рублей в месяц (была 4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается в более высоком размере. Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У каждого пенсионера сумма прибавки в рублях будет различной в зависимости от размера установленной пенсии. Вид пенсии Средняя сумма увеличения (руб.) Средний размер пенсии в крае с учетом индексации (руб.) Страховая пенсия по старости 820,37 16073,6 Страховая пенсия по инвалидности 490,82 9 581,48 Страховая пенсия по случаю потери кормильца 474,92 9269,71 У получателей двух пенсий, а это участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы, вдовы и родители погибших военнослужащих, в среднем доход превысил 35000 руб. В связи с индексацией увеличилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), который составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Это важно знать всем, кто формирует свои пенсионные права (не является получателем страховой пенсии по старости). Индексация будет проведена в беззаявительном порядке. В Хабаровском крае более 398 тыс. пенсионеров, из которых 92 процента - получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Из них почти 30 процентов пенсионеров продолжают работать. С увеличением страховых пенсий с 1 февраля расходы Отделения ПФР по Хабаровскому краю на выплату пенсий ежемесячно возрастут почти на 195,5 млн руб. С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Накопительная пенсия не индексируется. Ежемесячная денежная выплата С 1 февраля ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в увеличенном размере получат почти 87 тыс. федеральных льготников края, большинство из которых также являются пенсионерами (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и др.) Размеры ЕДВ определены в зависимости от категории получателя. В результате индексации минимальный размер ежемесячной денежной выплаты составит 505,73 руб., максимальный – 5054,11 руб. Также в составе ЕДВ увеличилась и сумма, направляемая на оплату набора социальных услуг, которая теперь составит 1048 руб. 97 коп., из них: - на оплату социальной услуги в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 807 руб. 94 коп; - предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124 руб. 99 коп; - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 руб. 04 коп. Ранее сумма НСУ составляла 995,23 руб. Прогнозируемый объем средств, направляемых ежемесячно на выплату пенсий и социальных выплат с учетом индексации, составит более 6 млрд рублей в месяц. Если совокупный доход неработающего пенсионера с учетом мер социальной поддержки будет ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то органами социальной защиты населения ему устанавливается региональная социальная доплата до этой величины. В 2017 г. ПМП в крае остался на уровне 2016 года и составляет 10895 руб. Новый размер своей пенсии и ежемесячной денежной выплаты пенсионер может увидеть в Личном кабинете на сайте ПФР. Здесь же, не выходя из дома можно - изменить способ получения пенсии -предварительно заказать справки и документы, -записаться на прием в Пенсионный фонд. Тот, кто ещё не стал пенсионером, может - узнать свои пенсионные баллы и стаж, -получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, -рассчитать страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав, - подать заявление о назначении пенсии и ЕДВ, и мн. др. *Неработающими для индексации являются пенсионеры, уволившиеся до ноября по данным, представленным в ПФР работодателем. В отчете, сданном в декабре за ноябрь, они уже не числятся в списках работников. В январе эти сведения отразились на лицевом счете, и с 1 февраля пенсия им выплачивается с учетом всех индексаций. ** Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» и постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года».