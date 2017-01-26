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С 1 февраля увеличатся страховые пенсии и ЕДВ федеральных льготников
26.01.2017 г.

Управляющий ОПФР по Хабаровскому краю И.Г. Звержеева в ходе пресс-конференции проинформировала, что с 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров* и ежемесячные денежные выплаты федеральных льготников будут выплачиваться в увеличенном размере. Это произойдет в результате индексации на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год**. Вместе со страховой пенсией индексируется на 5,4% фиксированная выплата. Теперь она составляет 4 805,11 рублей в месяц (была 4 558,93 руб.) Отдельным категориям граждан она выплачивается в более высоком размере. Например, лицам, достигшим 80 лет; инвалидам I группы; гражданам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи. У каждого пенсионера сумма прибавки в рублях будет различной в зависимости от размера установленной пенсии.

 

Вид пенсии

Средняя сумма увеличения (руб.)

Средний размер пенсии в крае с учетом индексации (руб.)

Страховая пенсия по старости

820,37

 

16073,6

 

Страховая пенсия по инвалидности

490,82

 

9 581,48

 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца

474,92

 

 

9269,71

 

У получателей двух пенсий, а это участники Великой Отечественной войны, инвалиды вследствие военной травмы, вдовы и родители погибших военнослужащих, в среднем доход  превысил 35000 руб.

В связи с индексацией увеличилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), который составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Это важно знать всем, кто формирует свои пенсионные права (не является получателем страховой пенсии по старости).

Индексация будет проведена в беззаявительном порядке.

В Хабаровском крае более 398 тыс. пенсионеров, из которых 92 процента - получатели страховых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Из них почти 30 процентов пенсионеров продолжают работать.

С увеличением страховых пенсий с 1 февраля расходы Отделения ПФР по Хабаровскому краю на выплату пенсий ежемесячно возрастут почти на 195,5 млн руб.

         С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации  за прошедший год.

Накопительная пенсия не индексируется.

 

Ежемесячная денежная выплата

С 1 февраля ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в увеличенном размере получат почти 87 тыс. федеральных льготников края, большинство из которых также являются пенсионерами (ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и др.)

Размеры ЕДВ определены в зависимости от категории получателя. В результате индексации минимальный размер ежемесячной денежной выплаты составит 505,73 руб., максимальный – 5054,11 руб.

Также в составе ЕДВ увеличилась и сумма, направляемая на оплату набора социальных услуг, которая теперь составит 1048 руб. 97 коп., из них:

- на оплату социальной услуги в виде обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 807 руб. 94 коп;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124 руб. 99 коп;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116 руб. 04 коп.

Ранее сумма НСУ составляла 995,23 руб.

 

Прогнозируемый объем средств, направляемых ежемесячно на выплату пенсий и социальных выплат с учетом индексации, составит более 6 млрд рублей в месяц.

 

Если совокупный доход неработающего пенсионера с учетом мер социальной поддержки будет ниже регионального прожиточного минимума пенсионера (ПМП), то органами социальной защиты населения ему устанавливается региональная социальная доплата до этой величины. В 2017 г. ПМП в крае  остался на уровне 2016 года и составляет 10895 руб.

           

Новый размер своей пенсии и ежемесячной денежной выплаты пенсионер может увидеть в Личном кабинете на сайте ПФР. Здесь же, не выходя из дома можно

- изменить способ получения пенсии

-предварительно заказать справки и документы,

-записаться на прием в Пенсионный фонд.

Тот, кто ещё не стал пенсионером, может

- узнать свои пенсионные баллы и стаж,

-получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета,

-рассчитать страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных прав,

- подать заявление о назначении пенсии и ЕДВ,

и мн. др.

 

 

 

 

*Неработающими для индексации являются пенсионеры, уволившиеся  до ноября по данным, представленным в ПФР работодателем. В отчете, сданном в декабре за ноябрь, они уже не числятся в списках работников. В январе эти сведения отразились на лицевом счете, и с 1 февраля пенсия им выплачивается  с учетом всех индексаций.

 

** Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии» и постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года».

 
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