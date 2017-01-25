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Регистрация недвижимости по новым правилам
25.01.2017 г.
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Закон предусматривает введение Единого государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) и единой учетно-регистрационной процедуры. В состав Единого реестра недвижимости вошли сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости и государственном реестре прав. Единый реестр в первую очередь позволяет ускорить процесс регистрации прав на объекты недвижимости. Одним из нововведений  является то, что права на объекты буду регистрироваться без заявления правообладателя или правоприобретателя, если они возникают в  силу закона. Процедура будет совершаться на основании сведений, поступающих в порядке информационного взаимодействия от органов власти и нотариусов.
С 2017 года отменяется временный характер сведений единого государственного реестра недвижимости. Объекты, которым сейчас  присвоен временный статус, сохранят его, но только до момента регистрации права, но не позднее 1 марта 2022 года. По истечении указанного срока все сведения об объектах недвижимости, имеющих временный характер, будут исключены из ЕГРН.
Согласно новому Закону кадастровый учет, государственная регистрация возникновения и перехода права будут подтверждаться выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки - специальной регистрационной надписью на документе, выражающем содержание сделки.
Законом устанавливается распределение ответственности за действия (бездействие) органов и лиц при государственной регистрации прав, в том числе ответственность органа по регистрации прав, государственных регистраторов прав, нотариусов, приведшие к возникновению убытков у граждан и юридических лиц.  
    


 
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