Главная Амурск Новости Изменим жизнь к лучшему! Изменим жизнь к лучшему! Изменим жизнь к лучшему! 20 января в г. Комсомольске – на – Амуре состоялось замечательное мероприятие - муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края (выездная площадка в г. Комсомольске – на – Амуре). В нём приняли участие представители различных некоммерческих организаций Хабаровского края: Ассамблеи народов Хабаровского края, организации «Молодёжный ресурсный центр» и др., а также сотрудники Правительства Хабаровского края. В форуме активно участвовали и наши земляки – амурчане. В рамках мероприятия были проведены экспертная сессия, два тренинга и дискуссионная площадка, а также представлены проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из краевого бюджета. Чем только не занимаются наши активные сограждане! Информирование в сфере ЖКХ, строительство дворовых площадок, работа с детьми и подростками, мероприятия для ветеранов, спортивные соревнования. И всё это облечено в форму проектов, которые подготовлены этими неравнодушными людьми. Так и хочется сказать, что финансы пишут романсы, а люди – проекты. Отсюда вывод – не быть равнодушным к реалиям нашей жизни, активно включаться в процесс её улучшения, Иначе говоря – быть настоящими гражданами, а не только по паспорту. Поэтому призываем всех амурчан организовывать в своих домах территориальное общественное самоуправление, составлять проекты интересных мероприятий, выдвигать местные инициативы, участвовать в конкурсах. И надо учесть, что правительство Хабаровского края наиболее важные проекты, прошедшие конкурс, финансирует из краевого бюджета. Этот труд никогда не будет напрасен и всегда будет давать положительные плоды. А администрация города будет на вашей стороне и чем сможет, тем поможет. Обращайтесь в организационно – методический отдел – мы открыты для всех, кто любит Амурск.



Организационно – методический отдел администрации г. Амурска Вернуться Подписаться на новости сайта

