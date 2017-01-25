Изменим жизнь к лучшему!

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25.01.2017 г.
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20 января в г. Комсомольске – на – Амуре
состоялось замечательное мероприятие - муниципальный этап Гражданского
форума Хабаровского края (выездная площадка в г. Комсомольске – на –
Амуре). В нём приняли участие представители различных некоммерческих
организаций Хабаровского края: Ассамблеи народов Хабаровского края,
организации «Молодёжный ресурсный центр» и др., а также сотрудники
Правительства Хабаровского края. В форуме активно участвовали и наши
земляки – амурчане. В рамках мероприятия были проведены экспертная
сессия, два тренинга и дискуссионная площадка, а также представлены
проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших
поддержку из краевого бюджета. Чем только не занимаются наши активные
сограждане!
Информирование в сфере ЖКХ, строительство дворовых площадок,
работа с детьми и подростками, мероприятия для ветеранов, спортивные
соревнования. И всё это облечено в форму проектов, которые подготовлены
этими неравнодушными людьми. Так и хочется сказать, что финансы пишут
романсы, а люди – проекты. Отсюда вывод – не быть равнодушным к реалиям
нашей жизни, активно включаться в процесс её улучшения, Иначе говоря –
быть настоящими гражданами, а не только по паспорту. Поэтому призываем
всех амурчан организовывать в своих домах территориальное общественное
самоуправление, составлять проекты интересных мероприятий, выдвигать
местные инициативы, участвовать в конкурсах. И надо учесть, что
правительство Хабаровского края наиболее важные проекты, прошедшие
конкурс, финансирует из краевого бюджета. Этот труд никогда не будет
напрасен и всегда будет давать положительные плоды. А администрация
города будет на вашей стороне и чем сможет, тем поможет. Обращайтесь в
организационно – методический отдел – мы открыты для всех, кто любит
Амурск.
Организационно – методический отдел администрации г. Амурска