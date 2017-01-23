О чём должны знать пенсионеры-«путешественники»

У большинства людей с назначением пенсии наступает новый этап жизни. Например, некоторые решают уехать в другой город, регион или даже заграницу. Многих из них при этом беспокоит вопросы: как будет выплачиваться честно заработанная ими пенсия, какие правила надо соблюдать для её бесперебойного получения? Развеять сомнения пенсионеров-«путешественников» поможет начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Хабаровскому краю Елена Андрусенко. Почему при переезде пенсионера на новое место жительства, он может не получить пенсию? В соответствии с нормами пенсионного законодательства, гражданин получает пенсию по месту своего жительства через соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда. Следовательно, при смене места жительства выплата по старому адресу прекращается, поэтому пенсионер может её не получить, если своевременно не примет определённые меры. Что нужно сделать пенсионеру, чтобы не прекратилась выплата пенсии при смене места жительства? Пенсионеру необходимо, во-первых, обратиться в Пенсионный фонд и предупредить о переезде. Во-вторых, уже после переезда обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда по новому месту жительства для того, чтобы был направлен запрос на его пенсионное дело. Пересылка пенсионных дел осуществляется только между двумя территориальными органами ПФР, на руки гражданам они не выдаются. Дело пенсионера будет отправлено как в электронном, так и в бумажном виде, но постановка на учёт будет осуществлена по электронному делу, поэтому при своевременном обращении у гражданина не будет перерыва в выплате пенсии. Как уведомить Пенсионный фонд? По старому месту жительства можно это сделать лично или письменно, а по новому месту жительства также и через многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг. Что делать в случае отсутствия прописки по новому месту жительства: ждать, когда она будет оформлена или нет? Для граждан Российской федерации получение страховой пенсии не зависит от прописки. Пенсионеру достаточно сообщить адрес фактического проживания, чтобы Пенсионный фонд поставил его на учёт и начал перечислять деньги. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше. В течении какого времени будет переведено выплатное дело пенсионера из его прежнего территориального органа Пенсионного фонда по новому адресу? Запрос из органа ПФР по новому месту жительства направляется в таковой же по старому месту в электронном виде не позднее рабочего дня, следующего за днём обращения гражданина. С этого момента орган ПФР по старому месту жительства должен в трёхдневный срок направить выплатное дело в электронном и бумажном виде в орган ПФР по новому месту жительства пенсионера. Получив пенсионное дело по электронной почте, последний произведёт все необходимые действия по постановке на учёт, не дожидаясь бумажного дела. Надо ли переводить пенсионное дело в том случае, если пенсия приходит на банковскую карточку? Пенсия на карту будет поступать независимо от переезда, однако для получения дополнительных льгот пенсионеру в любом случае необходимо встать на учёт по новому месту жительства. Многие пенсионеры беспокоятся, что при переезде из «северных» районов они потеряют повышенный размер пенсии, поэтому не переводят свои пенсионные дела. Оправданы ли такие опасения? Действительно, у жителей северных районов есть ряд преимуществ в пенсионном обеспечении. Во-первых, это повышение фиксированной выплаты на районный коэффициент на весь период проживания в северном районе. Во-вторых, граждане, имеющие длительный северный стаж, имеют право на повышенный размер фиксированной выплаты. Если гражданин отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, то фиксированная выплата повышается на 50%, а если не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, то на 30%. Стоит обратить внимание, что увеличивается не вся пенсия, а только фиксированная выплата. Причем, если гражданин отработал длительное время на Севере и проживает в северном районе, то устанавливается только одно, наиболее выгодное по размеру, повышение, либо за счет районного коэффициента, либо за выработанный северный стаж. Например, город Амурск относится к местности, приравненной к районам Крайнего Севера, у людей, отработавших здесь 20 календарных лет, и проживающих в Амурске, где установлен районный коэффициент 1.2, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается на 30% за отработанный северный стаж. Следует отметить, что у таких граждан размер фиксированной выплаты пересматриваться не будет даже при выезде из северной территории. Пенсионеры, проживающие в Охотске, получают фиксированную выплату, увеличенную на районный коэффициент 1.6. Вот у таких граждан при переезде в другой, не северный, район размер пенсии пересматривается. Какие последствия могут наступить для пенсионера, если выяснится, что он получает повышенный коэффициент к пенсии за факт проживания в районе Крайнего Севера, а сам уже выехал оттуда? Дело в том, что повышенный коэффициент для «северных» районов является компенсацией за более сложные условия жизни, поэтому человек, выезжающий оттуда, теряет право на повышенную фиксированную выплату. При выявлении Пенсионным фондом факта получения пенсионером необоснованного размера пенсии после выезда, все переплаченные ему деньги будут взысканы. Согласно действующему законодательству, территориальный орган ПФР имеет право без решения суда удерживать до 20% от ежемесячной суммы пенсии гражданина в счёт погашения переплаты. Чтобы таких неприятных случаев не возникало, получателям пенсий необходимо соблюдать закон и своевременно уведомлять Пенсионный фонд о смене места жительства. Хочу обратить внимание, что при временном отъезде на несколько месяцев с сохранением регистрации такое предупреждение не требуется. Какие правила выплаты пенсии действуют для тех, кто выезжает на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации? Пенсионеры, сохраняющие гражданство Российской Федерации, имеют право на получение пенсии от Российского государства, но только на его территории. ПФР перечисляет деньги на расчётный счёт, открытый в Российской Федерации, с которого гражданин получит деньги самостоятельно, либо это могут сделать его доверенные лица. Если такой счёт открыт в кредитной организации, имеющей филиал в стране проживания пенсионера, деньги могут им быть затребованы через неё без пересечения границ. Что касается стран бывшего СССР, то с большинством из них заключены соответствующие двухсторонние соглашения о признании пенсионных прав. Например, при переезде граждан Украины, Казахстана, Киргизии в Россию на постоянное место жительства и наоборот, пенсии им выплачивает принимающее государство.