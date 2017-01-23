|Разъяснение законодательства
|23.01.2017 г.
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С 06.01.2017 года вступило в законную силу Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 №1467, которым утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, форма паспорта безопасности для таких объектов.
Данные требования распространяются на объекты водоснабжения и водоотведения, которые будут включены в сформированные органом исполнительной власти субъекта перечни объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих категорированию.
Перечни формируются на основании данных о коммунальной инфраструктуре субъекта Российской Федерации.
О включении объектов водоснабжения и водоотведения в указанный перечень будут уведомляться организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения.
В течение 2 месяцев со дня получения уведомления о включении объекта в соответствующий перечень, руководителем организации, осуществляющей эксплуатацию объекта водоснабжения и водоотведения, создается комиссия по обследованию и категорированию объекта.
В зависимости от определенной категории объекта, руководителем организации, разрабатываются перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения и план их реализации с указанием сроков и способов реализации данных мероприятий, финансовых средств и иных ресурсов, которые будут для этого привлечены, а также должностных лиц организации, ответственных за его выполнение.
Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта водоснабжения и водоотведения и план реализации указанных мероприятий приобщаются в качестве приложения к паспорту безопасности объекта водоснабжения и водоотведения.
Городской прокурор А.В. Хомягин