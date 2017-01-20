Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений проекта «Капитальный ремонт придворцовой площади города Амурска»

Администрация городского поселения «Город Амурск» сообщает о проведении общественных обсуждений проекта «Капитальный ремонт придворцовой площади города Амурска» с участием представителей граждан и общественных объединений, интересы которых затрагиваются данным проектом.

Общественные обсуждения проводятся с 24 января 2017 года по 22 февраля 2017 года. Текст проекта размещён на официальном сайте администрации городского поселения «Город Амурск» в разделе «Общественная экспертиза».

Определение результатов общественных обсуждений состоится на заседании общественно – политического Совета при главе городского поселения, которое состоится 02 марта 2017 года в 16 – 00 часов в зале заседаний администрации городского поселения (пр. Комсомольский,2а), и будет учитываться при голосовании членов общественно – политического Совета.

Предложения и замечания по вынесенному на общественные обсуждения проекту могут быть представлены в письменной форме в отдел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения по адресу: 682640, г. Амурск, пр. Мира, д. 14, или в электронном виде на электронную почту – Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script Срок приема предложений и замечаний – до 22 февраля 2017 года