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День Крещения Господня
20.01.2017 г.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специальных прорубях - иорданях.

В городе Амурске уже пятый год подряд приход преподобного Серафима Саровского организует крещенские купания при содействии администрации города Амурска. По традиции воду освятил Протоиерей Алексий. По завершении православного обряда, глава города Б.П. Редькин поздравил амурчан с праздником. Для переодевания желающих окунуться Пассажирское автотранспортное предприятие предоставило автобусы. Сотрудники ООО «Клад» (Кулаков Н.С) угостили горячим чаем всех желающих. За порядком на территории смотрели представители управления гражданской защиты, полиции и добровольной народной дружины.

 
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