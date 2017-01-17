КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 января в 14 часов 00 минут, в праздник Богоявления и Крещения Господня, возле базы ГИМС, расположенной в районе городского пляжа, будет совершаться богослужение и освящение водного источника для купания народа (с 14 – 00 до 14 – 30 – церковная служба). Данное праздничное мероприятие, совместно с администрацией города, проводится в Амурске уже несколько лет и мы уверены, что оно будет способствовать сплочению нашего народа и укреплению его духовных, исторических и культурных традиций. Приход преподобного Серафима Саровского г. Амурска