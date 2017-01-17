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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
17.01.2017 г.
19 января в 14 часов 00 минут, в праздник Богоявления и Крещения Господня, возле базы ГИМС, расположенной в районе городского пляжа, будет совершаться богослужение и освящение водного источника для купания народа (с 14 – 00 до 14 – 30 – церковная служба).
Данное праздничное мероприятие, совместно с администрацией города, проводится в Амурске уже несколько лет и мы уверены, что оно будет способствовать сплочению нашего народа и укреплению его духовных, исторических и культурных традиций.
 
Приход преподобного Серафима Саровского г. Амурска
 
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