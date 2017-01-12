|Вниманию работников и работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Амурска
|12.01.2017 г.
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Вниманию работников и работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Амурска: с 1 января 2017 года вступило в силу трехстороннее Соглашение о регулировании трудовых отношений в Хабаровском крае
Комитет по труду и занятости Правительства Хабаровского края сообщает, что 29 декабря 2016 г. подписано Соглашение между Союзом "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов", Региональным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" и Правительством края на 2017 – 2019 годы.
Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Хабаровском крае. В Соглашении уделено внимание мероприятиям, направленным на обеспечение непрерывного профессионального развития работников, профессиональной подготовки и переподготовки кадров с учетом приоритетов развития экономики, в том числе:
- развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, а также опережающего профессионального обучения работников, подлежащих высвобождению;
- формирование системы признания и оценки результатов внутри-производственного обучения;
- развитие профессиональной мобильности на основе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
- развитие системы профессиональной ориентации;
- подготовку согласованных предложений по ключевым направлениям внедрения национальной системы квалификаций.
В Соглашении нашли свое отражение такие важные направления, как легализация трудовых отношений работников, учет мнения сторон социального партнерства при разработке нормативных правовых актов в сфере трудовых отношений, программ социально-экономического развития края.
Информация подготовлена отделом экономики администрации города Амурска
С О Г Л А Ш Е Н И Е между Союзом "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов", региональным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" и Правительством Хабаровского края
на 2017 – 2019 годы