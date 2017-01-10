toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Экономика и финансы arrow Малый и средний бизнес arrow Новости arrow Стартап Тур Фонда «Сколково» пройдет в Хабаровске 02-03 февраля 2017 года
Стартап Тур Фонда «Сколково» пройдет в Хабаровске 02-03 февраля 2017 года
10.01.2017 г.
С 2011 года Фонд "Сколково" при поддержке Правительства Российской Федерации проводит на ежегодной основе Стартап Тур (Open Innovations Startup Tour), который зарекомендовал себя как самый масштабный федеральный проект по поиску перспективных инновационных проектов, развитию компетенций начинающих команд, реализующих идеи в сфере высоких технологий, и популяризации инновационного предпринимательства в России и странах СНГ.
Хабаровск вошел в топ 20-ти городов, отобранных в ходе онлайн голосования, которые в 2017 году будут принимать региональный Open Innovations Startup Tour.
Стартап Тур пройдет в Хабаровске 02-03 февраля 2017 года и обещает стать знаковым мероприятием для всего Дальневосточного региона, а также привлечь известных международных спикеров и продемонстрировать возможности стартапов в создании инновационных технологий.
Как и в предыдущие годы, программа мероприятий будет состоять из обучающей и конкурсной части. Конкурсная программа 2017 г. представлена тремя ключевыми направлениями: биомедицинский трек; индустриальный трек и информационные технологии.
К участию в конкурсе коротких презентаций (питчей) приглашаются все желающие вне зависимости от того, на какой стадии развития находится проект — от идеи, до продукта, представляется ли он юридическим лицом, группой, научным коллективом или индивидуальным ученым, предпринимателем, исследователем.
Регистрация открыта на сайте https://startup-tour.ru. Там же можно подать заявку на конкурс и ознакомиться с требованиями к проектам, критериями отбора, рекомендациями по подготовке презентаций, а также с шаблонами презентаций. По вопросам регистрации и участия в Стартап Туре обращаться в Региональный консультационный пункт Фонда "Сколково" (АНО "ДАСИ", ул. Дзержинского 52, 3 этаж). Контактные лица: Хвостиков Дмитрий Александрович, (4212) 47-31-15, Бахарев Сергей Михайлович, (4212) 47-31-15, e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script .
Контактные лица по подготовке и проведению Стартап-тура в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края: Гагара Валентина Олеговна 8-924-934-17-70, e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , Сопов Александр Евгеньевич 40-25-12 (3939), e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
160x160.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2017 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика