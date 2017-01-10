Стартап Тур Фонда «Сколково» пройдет в Хабаровске 02-03 февраля 2017 года

С 2011 года Фонд "Сколково" при поддержке Правительства Российской Федерации проводит на ежегодной основе Стартап Тур (Open Innovations Startup Tour), который зарекомендовал себя как самый масштабный федеральный проект по поиску перспективных инновационных проектов, развитию компетенций начинающих команд, реализующих идеи в сфере высоких технологий, и популяризации инновационного предпринимательства в России и странах СНГ. С 2011 года Фонд "Сколково" при поддержке Правительства Российской Федерации проводит на ежегодной основе Стартап Тур (Open Innovations Startup Tour), который зарекомендовал себя как самый масштабный федеральный проект по поиску перспективных инновационных проектов, развитию компетенций начинающих команд, реализующих идеи в сфере высоких технологий, и популяризации инновационного предпринимательства в России и странах СНГ. Хабаровск вошел в топ 20-ти городов, отобранных в ходе онлайн голосования, которые в 2017 году будут принимать региональный Open Innovations Startup Tour. Стартап Тур пройдет в Хабаровске 02-03 февраля 2017 года и обещает стать знаковым мероприятием для всего Дальневосточного региона, а также привлечь известных международных спикеров и продемонстрировать возможности стартапов в создании инновационных технологий. Как и в предыдущие годы, программа мероприятий будет состоять из обучающей и конкурсной части. Конкурсная программа 2017 г. представлена тремя ключевыми направлениями: биомедицинский трек; индустриальный трек и информационные технологии. К участию в конкурсе коротких презентаций (питчей) приглашаются все желающие вне зависимости от того, на какой стадии развития находится проект — от идеи, до продукта, представляется ли он юридическим лицом, группой, научным коллективом или индивидуальным ученым, предпринимателем, исследователем. Регистрация открыта на сайте https://startup-tour.ru . Там же можно подать заявку на конкурс и ознакомиться с требованиями к проектам, критериями отбора, рекомендациями по подготовке презентаций, а также с шаблонами презентаций. По вопросам регистрации и участия в Стартап Туре обращаться в Региональный консультационный пункт Фонда "Сколково" (АНО "ДАСИ", ул. Дзержинского 52, 3 этаж). Контактные лица: Хвостиков Дмитрий Александрович, (4212) 47-31-15, Бахарев Сергей Михайлович, (4212) 47-31-15, e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script . Контактные лица по подготовке и проведению Стартап-тура в министерстве инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края: Гагара Валентина Олеговна 8-924-934-17-70, e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script , Сопов Александр Евгеньевич 40-25-12 (3939), e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script