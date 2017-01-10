Рождественская встреча волонтёров

5 января волонтёры нашего города собрались, для того, чтоб поздравить друг друга с наступающим праздником Рождества. Начался вечер с воспоминаний о добрых делах минувшего года. Волонтёры детских и молодёжных организаций «Городской волонтёрский отряд», «Радуга добра», «Бумеранг», «Каламбур», «Казачок», «Синяя птица», «ПроЧтение» в течение года реализовывали социальные проекты, принимали участие в социальных акциях, были первыми помощниками во всех городских мероприятиях. Держа в руках «Свечу добра», каждый вспомнил о добрых делах, которые были сделаны в минувшем году. 5 января волонтёры нашего города собрались, для того, чтоб поздравить друг друга с наступающим праздником Рождества. Начался вечер с воспоминаний о добрых делах минувшего года. Волонтёры детских и молодёжных организаций «Городской волонтёрский отряд», «Радуга добра», «Бумеранг», «Каламбур», «Казачок», «Синяя птица», «ПроЧтение» в течение года реализовывали социальные проекты, принимали участие в социальных акциях, были первыми помощниками во всех городских мероприятиях. Держа в руках «Свечу добра», каждый вспомнил о добрых делах, которые были сделаны в минувшем году. Волонтёры нашего города не только хорошо работают, но и умеют хорошо отдыхать. Ребята активно включились в игровую программу, с удовольствием выполняли самые сложные игровые задания. За чашечкой горячего чая поздравляли всех собравшихся с Новым годом и Рождеством, даря друг другу самые добрые пожелания. Завершением встречи волонтёров стал хоровод вокруг ёлки на центральной площади города, в который были вовлечены все желающие.