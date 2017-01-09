12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

Уважаемые работники прокуратуры! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Охраняемые законом права и свободы человека, интересы общества и государства недостаточно провозгласить. Их нужно постоянно и неуклонно соблюдать и защищать, когда в этом возникает нужда. В сфере вашей компетенции – противодействие коррупции, снижение административных барьеров, надзор за целевым использованием бюджетных средств, экспертиза правовых актов. Желаем всем работникам органов прокуратуры, уважаемым ветеранам, вашим близким крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего! Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина