|12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации
|09.01.2017 г.
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Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Охраняемые законом права и свободы человека, интересы общества и государства недостаточно провозгласить. Их нужно постоянно и неуклонно соблюдать и защищать, когда в этом возникает нужда.
В сфере вашей компетенции – противодействие коррупции, снижение административных барьеров, надзор за целевым использованием бюджетных средств, экспертиза правовых актов.
Желаем всем работникам органов прокуратуры, уважаемым ветеранам, вашим близким крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего!
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина