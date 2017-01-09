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Главная arrow Местное самоуправление arrow Глава города arrow Поздравления Главы города arrow 13 января – День российской печати!
13 января – День российской печати!
09.01.2017 г.
Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий!
 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – днем Российской печати!                                                                                     
Роль средств массовой информации в развитии общества и государства велика во все времена. Вы несете гражданам необходимую информацию, которая позволяет им ориентироваться в современных условиях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова. Пресса является выразителем общественных настроений, посредником между властью и обществом.
Желаем вам новых творческих свершений, вдохновения, материальной стабильности, успехов во всех добрых начинаниях!
 
Глава городского поселения «Город Амурск»  Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина
 
 
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