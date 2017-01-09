13 января – День российской печати!

Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – днем Российской печати!

Роль средств массовой информации в развитии общества и государства велика во все времена. Вы несете гражданам необходимую информацию, которая позволяет им ориентироваться в современных условиях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова. Пресса является выразителем общественных настроений, посредником между властью и обществом.

Желаем вам новых творческих свершений, вдохновения, материальной стабильности, успехов во всех добрых начинаниях!

Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин



Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина