|13 января – День российской печати!
|09.01.2017 г.
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Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – днем Российской печати!
Роль средств массовой информации в развитии общества и государства велика во все времена. Вы несете гражданам необходимую информацию, которая позволяет им ориентироваться в современных условиях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее право человека – право на свободу слова. Пресса является выразителем общественных настроений, посредником между властью и обществом.
Желаем вам новых творческих свершений, вдохновения, материальной стабильности, успехов во всех добрых начинаниях!
Глава городского поселения «Город Амурск» Б.П.Редькин
Председатель Совета депутатов Л.Е. Кавелина