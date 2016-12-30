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О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией
30.12.2016 г.
Вниманию руководителей предприятий торговли!
Администрация города Амурска информирует о том, что Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. принято постановление от 23 декабря 2016 года № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией".
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано приостановить в срок на 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).
 
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