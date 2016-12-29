|Растёт активность наших сограждан
|29.12.2016 г.
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На станции Мылки группой инициативных граждан создано территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название «Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС.
22 декабря своим решением Совет депутатов установил эти границы – ст. Мылки, ул. Заводская, 1, а 28 декабря администрация города зарегистрировала Устав ТОС «Берёзка».
Отрадно, что жители посёлка неравнодушны к его будущему. Интересно знать – а кто следующий? Посёлок Индивидуальный? Или дома, расположенные непосредственно в городе? Время покажет.