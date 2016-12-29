toser_.jpg
mup_uslugi.jpg
Общественная экспертиза нормативных правовых актов
Антикоррупционная экспертиза
odn.png
sale.jpg
dpo.jpg
dnd.jpg

Союз малых городов России
Главная arrow Местное самоуправление arrow Администрация arrow Территориальное общественное самоуправление arrow Растёт активность наших сограждан
Растёт активность наших сограждан
29.12.2016 г.
На станции Мылки группой инициативных граждан создано территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название «Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС.
22 декабря своим решением Совет депутатов установил эти границы – ст. Мылки, ул. Заводская, 1, а 28 декабря администрация города зарегистрировала Устав ТОС «Берёзка».
Отрадно, что жители посёлка неравнодушны к его будущему. Интересно знать – а кто следующий? Посёлок Индивидуальный? Или дома, расположенные непосредственно в городе? Время покажет.
 
Вернуться
Подписаться на новости сайта

Дворец культуры Дендрарий Библиотека Ботсад Музей
budjet_dla_grajdan.jpg
zms.jpg
160x160.gif
Газета
zakupki.jpg
 1ga.jpg
 
Правида благоустройсва
 zN57TMzHZWA.jpg

Последние новости

© 2007 - 2016 Официальный сайт администрации ГП «Город Амурск»  http://amursk.ru
Перепечатка информации возможна только при наличии согласия администратора и активной ссылки на источник! ©

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика