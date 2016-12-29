Растёт активность наших сограждан

На станции Мылки группой инициативных граждан создано территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название «Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС. На станции Мылки группой инициативных граждан создано территориальное общественное самоуправление (ТОС). Новый ТОС получил название «Берёзка». Ещё ранее была создана инициативная группа, которая подала в Совет депутатов заявление об определении границ вновь создаваемого ТОС. 22 декабря своим решением Совет депутатов установил эти границы – ст. Мылки, ул. Заводская, 1, а 28 декабря администрация города зарегистрировала Устав ТОС «Берёзка». Отрадно, что жители посёлка неравнодушны к его будущему. Интересно знать – а кто следующий? Посёлок Индивидуальный? Или дома, расположенные непосредственно в городе? Время покажет.