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Ёлка главы
29.12.2016 г.

gl.jpg Традиционно, на кануне Нового года, Дворец Культуры встречает гостей на ёлке главы города Амурска для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. 24 декабря пришли на встречу с главой более 250 детей. Ребят ждала интересная сказка и развлечения со сказочными героями. Никто не оставался в стороне. Маленькие принцессы, мушкетеры, зверюшки, клоуны и волшебники, все с большим удовольствием играли в игры, водили хоровод, пели песни. Восторгу не было предела! По окончанию мероприятия все дети получили сладкие подарки, предоставленные предпринимателями и администрацией города.
Выражаем благодарность участникам городского волонтерского отряда за помощь в организации мероприятия.

 
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