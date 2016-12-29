Ёлка главы

Традиционно, на кануне Нового года, Дворец Культуры встречает гостей на ёлке
главы города Амурска для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями
здоровья. 24 декабря пришли на встречу с главой более 250 детей. Ребят ждала
интересная сказка и развлечения со сказочными героями. Никто не оставался в
стороне. Маленькие принцессы, мушкетеры, зверюшки, клоуны и волшебники, все с
большим удовольствием играли в игры, водили хоровод, пели песни. Восторгу не
было предела! По окончанию мероприятия все дети получили сладкие подарки, предоставленные
предпринимателями и администрацией города.
Выражаем благодарность участникам городского волонтерского отряда за помощь в
организации мероприятия.