Акция «Благо Дарю»

В прошедшие выходные Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости и поздравили детей, которые не могут посещать массовые утренники. Для 28 ребят это стало настоящим чудом, сказка сама пришла к ним в дом! Многие ребята заранее готовятся к этой встрече: учат стихи, рисуют картинки с изображением Деда Мороза и Снегурочки, наряжают ёлку. На протяжении 7 лет общественный Совет работающей молодёжи г. Амурска, в канун Нового года, дарит волшебные моменты детям с повышенными потребностями здоровья, а помогают совершать чудеса – предприниматели нашего города, которые предоставили сладкие подарки для всех детей.