Акция «Благо Дарю»

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29.12.2016 г.
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В прошедшие выходные Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости и
поздравили детей, которые не могут посещать массовые утренники. Для 28 ребят
это стало настоящим чудом, сказка сама пришла к ним в дом!
Многие ребята заранее готовятся к этой встрече: учат стихи,
рисуют картинки с изображением Деда Мороза и Снегурочки, наряжают ёлку.
На протяжении 7 лет общественный Совет работающей молодёжи
г. Амурска, в канун Нового года, дарит волшебные моменты детям с повышенными
потребностями здоровья, а помогают совершать чудеса – предприниматели нашего
города, которые предоставили сладкие подарки для всех детей.