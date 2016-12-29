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Акция «Благо Дарю»
29.12.2016 г.
0005_28122016_mp.jpg В прошедшие выходные Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости и поздравили детей, которые не могут посещать массовые утренники. Для 28 ребят это стало настоящим чудом, сказка сама пришла к ним в дом!
Многие ребята заранее готовятся к этой встрече: учат стихи, рисуют картинки с изображением Деда Мороза и Снегурочки, наряжают ёлку.
На протяжении 7 лет общественный Совет работающей молодёжи г. Амурска, в канун Нового года, дарит волшебные моменты детям с повышенными потребностями здоровья, а помогают совершать чудеса – предприниматели нашего города, которые предоставили сладкие подарки для всех детей.
Акция «Благо Дарю» Акция «Благо Дарю» Акция «Благо Дарю» Акция «Благо Дарю»
 
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