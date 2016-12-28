Новогодняя сказка

Приближается Новый 2017 год и предпраздничное настроение уже витает в воздухе. Это настроение ребята из молодежного общественного объединения «Каламбур» создали для свои подопечных. 26 декабря в центре реабилитации детей инвалидов ребята провели детский утренник « Баба яга у Стилиста». Атмосфера на празднике была доброй и по-Новогоднему сказочной. Юные зрители, пришедшие на праздник, попали в настоящую сказку, где их ожидали не только Дед Мороз и Снегурочка, но и другие персонажи: Баба Яга, Леший, Кикимора, Стилист и Блондинка. Вместе с ними дети совершили не только увлекательное путешествие в сказочный мир, но и разгадывали загадки , участвовали в конкурсах, играли в различные игры, пели новогодние песни, рассказывали стихи Дедушке Морозу и, конечно же, общались со сказочными персонажами. В завершение праздника все дети получили сладкие подарки от спонсоров: парикмахерская «Катрин» (ИП Цыран Н.В.) и компании «Oriflame» (Шпрингер Галина). В мероприятии приняли участие 20 детей и их родители. Выражаем благодарность за организацию и проведение утренника объединению «Каламбур», руководитель Блохина Надежда Владимировна и солистам группа «Зазеркалье», руководитель Орехова Надежда Петровна.