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Новогодняя сказка
28.12.2016 г.
gl.jpg Приближается Новый 2017 год и предпраздничное настроение уже витает в воздухе. Это настроение ребята из молодежного общественного объединения «Каламбур» создали для свои подопечных.  
26 декабря в центре реабилитации детей инвалидов  ребята провели  детский утренник « Баба яга у Стилиста». Атмосфера на празднике была доброй и по-Новогоднему сказочной. Юные зрители, пришедшие на праздник, попали в настоящую сказку, где их ожидали не только Дед Мороз и Снегурочка, но и другие персонажи: Баба Яга, Леший, Кикимора, Стилист и Блондинка. Вместе с ними дети совершили не только увлекательное путешествие в сказочный мир, но и разгадывали загадки , участвовали в конкурсах, играли в различные игры, пели новогодние песни, рассказывали стихи Дедушке Морозу и, конечно же, общались со сказочными персонажами. В завершение праздника все дети получили сладкие подарки от спонсоров: парикмахерская «Катрин» (ИП Цыран Н.В.) и компании «Oriflame» (Шпрингер Галина).  В мероприятии приняли участие 20 детей и их родители.
Выражаем благодарность за организацию и проведение утренника объединению «Каламбур», руководитель Блохина Надежда Владимировна и солистам группа «Зазеркалье», руководитель Орехова Надежда Петровна.
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