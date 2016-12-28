Новогодняя сказка

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28.12.2016 г.
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Приближается Новый 2017 год и предпраздничное настроение уже
витает в воздухе. Это настроение ребята из молодежного общественного
объединения «Каламбур» создали для свои подопечных.
26 декабря в центре реабилитации детей инвалидов ребята провели детский утренник « Баба яга у Стилиста». Атмосфера
на празднике была доброй и по-Новогоднему сказочной. Юные зрители, пришедшие на
праздник, попали в настоящую сказку, где их ожидали не только Дед Мороз и
Снегурочка, но и другие персонажи: Баба Яга, Леший, Кикимора, Стилист и
Блондинка. Вместе с ними дети совершили не только увлекательное путешествие в
сказочный мир, но и разгадывали загадки , участвовали в конкурсах, играли в
различные игры, пели новогодние песни, рассказывали стихи Дедушке Морозу и,
конечно же, общались со сказочными персонажами. В завершение праздника все дети
получили сладкие подарки от спонсоров: парикмахерская «Катрин» (ИП Цыран Н.В.)
и компании «Oriflame» (Шпрингер Галина). В мероприятии приняли участие 20 детей и их
родители.
Выражаем благодарность за организацию и проведение утренника
объединению «Каламбур», руководитель Блохина Надежда Владимировна и солистам
группа «Зазеркалье», руководитель Орехова Надежда Петровна.