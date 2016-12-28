Новогоднее выступление главы города

Уважаемые амурчане! Уходит текущий год и наступает новый – 2017 – й. Мы вступаем в этот год с достойными результатами. Подводя итоги, мы видим, что наш народ умеет трудиться и добиваться своих целей, работать успешно и стабильно. Каких же достижений амурчане добились в уходящем году и чем он был примечателен для нас? Назову основные результаты, достигнутые городом в 2016 году. Социально – экономическая ситуация В текущем 2016 году администрацией города Амурска проводилась работа по сохранению достигнутого потенциала социально-экономического развития города, созданию фундамента устойчивой деятельности организаций города Амурска, повышению уровня и качества жизни населения. Развитие экономики и социальной сферы города Амурска в 2016 году происходило в соответствии с Программой социально-экономического развития городского поселения «Город Амурск» на 2016-2020 годы, утвержденной решением Совета депутатов городского поселения «Город Амурск» от 23.07.2015 № 163.

Задачи, указанные в постановлении администрации городского поселения «Город Амурск» от 06.04.2016 № 136 «О реализации Плана развития города Амурска в 2015 году и задачах администрации города по выполнению основных направлений социально-экономического развития на 2016 год» в целом выполнены. На начало 2016 года численность постоянного населения городского поселения «Город Амурск» составляла 40561 человек. По сравнению с началом года в результате естественной убыли и миграционного оттока произошло сокращение численности населения города Амурска на 0,5 процента или на 189 человек. Оборот по обрабатывающим производствам составил более 5 млрд. 720 млн. руб., что составляет 152,9 % к соответствующему периоду 2015 года. Основной объем оборотов отмечен на ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», рост их составил 132,8% к соответствующему периоду прошлого года. На ООО «Амурская лесопромышленная компания» обороты увеличились в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. На ФКП «АПЗ «Вымпел» увеличение оборотов к соответствующему периоду прошлого года составило 1,6 раза. Ожидаемая численность занятых в отраслях экономики города за 2016год составит 16000 человек, за 2017, 2018, 2019 годы соответственно – 15900 человек, 15900 человек, 16000 человек. Среднемесячная заработная увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на ФКП «АПЗ «Вымпел» на 19,3 %, на ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат» - на 11,2 %, на ООО «Амурская лесопромышленная компания» - на 9,2 %. В рамках выполнения полномочий по содействию в развитии сельскохозяйственного производства на территории городского поселения для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства в городском поселении «Город Амурск на 2014-2016 годы», было направлено из местного бюджета 610,6 тыс. рублей. Субсидии Амурскому ПАТП на покрытие расходов, связанных с возмещением разницы в тарифах на перевозки по дачным маршрутам составили 335,9 тыс. рублей. На субсидирование затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ направлено из местного бюджета 220 тыс. рублей. В городе Амурске действует муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Амурске на 2014 - 2016 годы», на реализацию мероприятий которой в 2016 году запланировано из местного бюджета 270 тыс. рублей, из краевого бюджета – 774 тыс. рублей. Фактически из бюджета профинансировано (освоено) 196,7 тыс. рублей, в том числе из местного – 81,7 тыс. руб., из краевого - 115 тыс. руб. В порядке оказания муниципальной имущественной поддержки приоритетных видов предпринимательской деятельности в городе Амурске действуют льготные арендные ставки на аренду муниципального недвижимого имущества. 10 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка в виде предоставления в аренду нежилых помещений на сумму 3 млн. 269 тыс. рублей. В 2016 году в городском поселении «Город Амурск» введены в эксплуатацию следующие объекты: 1. Амурский гидрометаллургический комбинат. 4-й пусковой комплекс. Склад кека. 2-я очередь строительства. 2. Закрытая стоянка автотранспорта (первая очередь) в г. Амурске в районе пр. Мира, д.51. 3. «Реконструкция части здания корпуса 3-120 для размещения лесопильного завода в г. Амурске. 1 очередь. Внутренние железнодорожные пути» - ООО «Амурская лесопромышленная компания». 4. «Реконструкция главной понизительной подстанции 110/10 кВ для лесопильного завода в г. Амурске». 5. Многоквартирный жилой дом, расположенный по пр. Мира, д. 17 в г. Амурске, после проведения реконструкции. В этом доме общей площадью 5 448 кв. м находится 96 квартир: 64 – однокомнатных и 32 – двухкомнатных. В городе в микрорайоне № 2 по пр. Мира ООО «Куркал» с мая 2016 года ведется строительство торгового центра. Торговая площадь объекта – 2 185 кв. м. Это будет 4-этажное здание современной конструкции общей площадью 5 520 кв. м. За счет пожертвований жителей города ведется разработка проектной документации на строительство православного храма. Документация разработана на 70 %. Необходима активная позиция всех амурчан в этом вопросе. Активно ведется строительство индивидуальных жилых домов. В Индивидуальном поселке скоро появится магазин промышленных и продовольственных товаров. Строительство осуществляется частным инвестором. Администрацией города рассматриваются вопросы по строительству в городе целлюлозного завода и второй очереди строительства гидрометаллургического комбината. Есть намерения заинтересованных лиц в осуществлении комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства. В 2016 году за счет средств местного бюджета подготовлена и рассмотрена на публичных слушаниях документация по планировке территории (проект планировки с проектом межевания) в границах микрорайона № 1 по улице Амурской – проспекту Мира – проспекту Комсомольскому в городе Амурске. Потребительский рынок городского поселения «Город Амурск» с начала 2016 года имеет устойчивое состояние и характеризуется высокой насыщенностью продовольственными и промышленными товарами, услугами общественного питания и бытовыми услугами. С начала 2016 года в городе Амурске отмечается рост цен на ряд продовольственных товаров. В целях предотвращения необоснованного роста цен администрацией города проводится еженедельный мониторинг розничных цен 26 видов продовольственных товаров. По состоянию на 01.10.2016 в городе Амурске функционировало 499 предприятий потребительского рынка (в 2015 г. – 497), в т. ч.: 282 объекта торговли общей площадью 26,9 тыс. кв. м, 25 предприятий общественного питания на 1160 посадочных мест, 170 предприятий бытового обслуживания, 22 предприятия, вырабатывающих пищевую продукцию. На предприятиях отрасли за отчетный период занято 2480 человек. Введено в эксплуатацию 18 магазинов, 6 предприятий общественного питания и 6 предприятий бытового обслуживания. Оборот розничной торговли во всех каналах реализации составил 2200 млн. рублей, это 118 % к уровню прошлого года в фактических ценах. Ожидаемый объем оборота розничной торговли за 2016 год составит 2800 млн. рублей. Оборот общественного питания по полному кругу предприятий составил около 98 млн. рублей. Объем реализации бытовых услуг населению за 9 месяцев 2016 года составил 83 млн. рублей, за 2016 год по предварительной оценке составит 110 млн. рублей. Жилищно-коммунальный комплекс городского поселения представлен 18 действующими предприятиями ЖКХ. По состоянию на 01 октября 2016 года общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составила 965,4 тыс. кв. метров (219 многоквартирных домов), в том числе муниципальный жилищный фонд 74 тыс. кв. метров. Размер вложенных в экономику города Амурска инвестиций составил 896,3 млн. рублей , в том числе - 652,8 млн. рублей – это инвестиции в строительство Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины, 215,3 млн. рублей – в развитие Амурского гидрометаллургического комбината. За этот же период в социальную сферу города Амурска вложено 22 млн. рублей из разных уровней бюджета и внебюджетных источников против 27,6 млн. рублей. Объем регистрируемых безработных снизился по сравнению с 2015 годом на 6%. Уровень безработицы снизился почти в 2 раза по сравнению с показателем на начало 2016 года (2,3%). Бюджет Налоговые доходы составляют 55,0% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 65% к годовым бюджетным назначениям. Основные поступления налоговых платежей были обеспечены тремя основными налогами: налог на доходы физических лиц налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН) налоги на имущество Неналоговые доходы составляют 45,0% от общей суммы собственных доходов, их выполнение составило 73% к годовым бюджетным назначениям, Основными источниками неналоговых доходов местного бюджета по – прежнему остаются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, которые составляют 66% в общей сумме неналоговых доходов. Доходы от аренды земли поступили в размере 77% от годового плана. Аренды имущества поступило в размере 77% от годовых бюджетных назначений. Платы за наем муниципального фонда поступило в размере 75% от годового плана. Платные услуги выполнены на 82% от годового плана. Прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских поселений поступило 122% от утвержденных годовых назначений. Доходов от продажи материальных активов поступило в размере 63% от годового плана. Сумма поступивших штрафов составила 605 тысяч рублей. Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 100% от годовых плановых назначений. Безвозмездные поступления в местный бюджет за 9 месяцев 2016 года составили 17 миллионов рублей. Бюджет города по расходам исполнен за первое полугодие 2016 года в размере 55% к уточненным бюджетным назначениям на 2016 год. В отчетном финансовом году в городе были реализованы мероприятия по 34 муниципальным программам. В рамках их реализации были привлечены средства софинансирования ряда государственных и федеральных программ. Таким образом, вложив средства местного бюджета, город получил трансферты. В течение 2016 года проводились закупки для муниципальных нужд, в результате чего была достигнута существенная экономия бюджетных средств. В процессе исполнения бюджета принимались и другие меры по повышению эффективности использования бюджетных средств, что позволило профинансировать первоочередные задачи и в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством денежные выплаты. Жилищно – коммунальное хозяйство Одним из самых важных показателей качества жизни населения является уровень развития и состояния жилищно-коммунального хозяйства на территории. Органы местного самоуправления города участвуют в организации жилищно-коммунального обслуживания, контролируют состояние жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, систему оплаты услуг населением. Управление многоквартирными домами на территории города осуществляют три управляющие организации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью. Системы коммунальной инфраструктуры города и объект, используемый для захоронения ТБО, эксплуатируются организациями частной формы собственности, создана система тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Из 217 многоквартирных домов собственниками помещений в 190 многоквартирных домах выбран способ управления – управление управляющей организацией, в 26 многоквартирных домах созданы товарищества собственников жилья, в 1 доме реализуется непосредственное управление. Для расчета и начисления платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги функционирует муниципальное унитарное предприятие - МУП «Амурский расчетно-кассовый центр». Одной из основных целей создания самостоятельного расчетно-кассового центра является удобство для населения оплаты платежей за коммунальные услуги в одной организации, т.к. все жилищные платежи принимаются в филиалах расчетно-кассового центра. На сегодняшний день территориально МУП «АРКЦ» представлено во всех частях города, создано 2 филиала и дополнительно открыта касса в помещении управляющей компании ООО «УК Микрорайон». Отделом жилищно – коммунального хозяйства на протяжении 2016 года проводилась работа в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством. В данной сфере на территории городского поселения разработаны и реализуются 13 муниципальных программ. В 2016 году на реализацию муниципальных программ из краевого бюджета привлечено более 15 миллионов рублей. В рамках исполнения установленных полномочий: 1. Осуществлялся контроль за содержанием и эксплуатацией жилого фонда, за качеством предоставления потребителям жилищно-коммунальных услуг. Разработан и утвержден краткосрочный план реализации в 2016 году Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского поселения «Город Амурск», в который включен 31 дом. Сумма работ по плану составит более 83 миллионов рублей. В 2016 году по указанному краткосрочному плану выполнены следующие работы: - в пяти многоквартирных домах установлено 10 лифтов; - в одном многоквартирном доме выполнены работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения; - на трех многоквартирных домах проведены работы по капитальному ремонту кровель. Также амурчанам предоставлено 10 квартир из муниципального жилфонда. 2. Осуществлялся контроль за работой инженерных сетей. В настоящее время уличное освещение функционирует на всех основных магистралях города, подъездах к социально значимым объектам и частично на дворовых территориях. Возникающие аварийные ситуации на сетях оперативно устраняются. С целью улучшения условий и повышения комфортности проживания граждан, в течении года производится регулярное обслуживание и ремонт линий уличного освещения. В рамках муниципальной программы произведен ремонт и замена светильников, замена проводов. За счёт средств местного бюджета выполнен ремонт ливневых систем на участках от пр. Строителей, 39 до пр. Строителей, 29 и от пр. Строителей, 72 до пр. Строителей, 70. Выполняются работы по ремонту и содержанию магистральных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 3. Осуществлялся контроль за содержанием и ремонтом автомобильных дорог общего пользования, благоустройством дворовых территорий, газонов, проезжих дорог и тротуаров. Произведен капитальный ремонт дороги общего пользования по проспекту Строителей от дома № 18 до дома № 52. Стоимость работ составила порядка 17,710 млн. рублей. Отремонтирован проезд к дворовым территориям многоквартирных домов от дома № 18 по проспекту Строителей до дома № 25 по проспекту Комсомольский. Проведен ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов от дома № 19 до дома № 19-г по проспекту Строителей. 4. Осуществлялся контроль за сохранением и развитием зеленого фонда города. Разработана муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие зеленого фонда городского поселения». В течении года значительные средства городского бюджета - более 1 млн.400 тыс.рублей были израсходованы на озеленение города. Производились следующие работы: регулярное кошение газонов, обрезка и побелка деревьев, содержание цветников. Установлено 764 погонных метров пешеходных ограждений на центральных улицах города и нанесена продольная дорожная разметка на пешеходных переходах. Для комфортного отдыха жителей города произведен монтаж линии освещения аллеи городского парка. Изготовлены 10 скамеек и 10 урн для установки их вдоль аллеи. В течении года оборудованы 2 детские площадки ( пр. Мира 34 пр. Комсомольский 27), установлено ограждение спортивной площадки баскетбольные кольца и ворота для мини футбола ( пр. Октябрьский 18). В летний период произведена реконструкция лестничного марша на проспекте Комсомольском. ЖКХ, развитие и поддержка инициатив собственников в управлении многоквартирными домами и реализации прав собственников на организацию управления своим многоквартирным домом, эффективное проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, повышение эффективности использования муниципального имущества и городских земель, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение собираемости доходов бюджета и их рационального использования, повышение качества предоставления и объемов оказываемых услуг в области ЖКХ, достижение финансовой устойчивости предприятий ЖКХ. Таким образом приоритетными задачами отдела ЖКХ в 2016 году были: реформирование и развитиеЖКХ, развитие и поддержка инициатив собственников в управлении многоквартирными домами и реализации прав собственников на организацию управления своим многоквартирным домом, эффективное проведение общих собраний собственников многоквартирных домов, повышение эффективности использования муниципального имущества и городских земель, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение собираемости доходов бюджета и их рационального использования, повышение качества предоставления и объемов оказываемых услуг в области ЖКХ, достижение финансовой устойчивости предприятий ЖКХ. Мероприятия в сфере гражданской защиты Особое место в работе администрации города занимает деятельность по гражданской защите населения. Ведь это – жизнь и здоровье наших сограждан. Одним из наиболее важных вопросов гражданской защиты является взаимодействие с населением в части обучения и проведения агитационной массовой работы. Активное участие в обучении неработающего населения ведут учебно-консультационные пункты по гражданской защите. Профессиональной подготовкой коллектива администрации с участием населения явилось проведение командно-штабных учений по гражданской обороне проводимых в рамках Всероссийских учений и проводимых Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю. В течение 2016 года работала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделяется пожарной безопасности на территории городского поселения. Постоянно проводятся профилактические рейда на жилом массиве по пожарной безопасности и безопасности эксплуатации бытового газа. Ежегодно с наступлением плюсовых температур на территории городского поселения создается угроза жилым строениям ст.Мылки и дачным товариществам «Новое», «Урожайное», «Подгорное», «Энергетик-2», «Туманное», «Ясное» от лесных пожаров, травяных палов. Для защиты жизни и имущества граждан принимаются следующие меры: 1. Работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения с повесткой «О подготовке к пожароопасному сезону» и «О готовности городского поселения к пожароопасному сезону» 2. Участие в проводимых тренировках и учениях. 3. Введение особого противопожарного режима. Также эффективно работает городская система звукофикации. Молодежная политика За отчетный период расходы на молодёжную политику составили 550,539 тыс. руб. или 85% от годовых назначений на 2016 год. В отчетном периоде проведены такие мероприятия, как: форум молодежи «Близкие горизонты», игра «Я живу в Амурске», «Зимние забавы», «День студента», игра «Что? Где? Когда?», конкурс «Мой папа самый лучший», конкурс социальных проектов «Перспектива», туристический слет «Семейная академия», прием главой выпускников детских и молодёжных общественных объединений и активистов работающей молодежи и др. Активно работает общественный Совет молодёжи. В рамках муниципальной программы «Трудоустройство несовершеннолетних в летний период» исполнение составило 100 % или 163,336 тыс. руб. Материальную поддержку получили 165 несовершеннолетних детей. В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» исполнение составило 56 % или 2663,640 тыс. рублей, в т. ч. средства краевого бюджета – 2052,528 тыс. руб. (в т.ч. за счет остатков прошлых лет - 1610,450 тыс. руб.) За отчетный период социальную выплату для улучшения жилищных условий получили 5 семей. Физическая культура и спорт Общая сумма финансирования развития физической культуры и спорта составила 73% от уточненного годового плана или более 1 миллиона двухсот тысяч рублей. Были организованы и проведены 66 городских соревнований, в них приняли участие 3555 человек, в 26 открытых краевых и региональных соревнованиях участвовали 575 человек, в 9 районных - 680 участников. Всего в 101 официальном соревновании различного уровня было задействовано 4810 человек, в таких видах спорта: мини-футбол, футбол на снегу, лыжные гонки, волейбол, баскетбол, шахматы, русские шашки, н/теннис, дартс, стритбол, гиревой спорт, автокросс, водное поло, автокросс, рукопашный бой. Завоевано наградных медалей на открытых краевых и региональных соревнованиях на спортивных площадках г. Хабаровска, г.Комсомольска-на-Амуре, г. Советской Гавани, г. Арсеньева, пос. Ванино, пос. Эльбана, пос.Тейсин, пос. Омми, пос. Хурба, всего- 160 шт., в т.ч.: 1 место - 61 штука; 2 место - 50 штук; 3 место- 49 штук. Культура В уходящем году учреждениям культуры удалось сохранить общий темп реализации стратегических целей по сохранению и развитию культурного потенциала, формированию единого культурного пространства, обеспечению равного доступа к культурным ценностям и благам. Сеть культурно-досуговых учреждений культуры городского поселения «Город Амурск» состоит из 7 учреждений. На базе «Дворца культуры» работают любительские объединения, клубы по интересам различных направлений для детей, молодёжи и взрослого населения. В отчетном периоде также действовали клубные формирования самодеятельного художественного творчества различной жанровой направленности и любительские объединения для взрослых, детей и молодежи. Проведено 336 мероприятий, количество посещений составило 59371. В муниципальном казённом учреждении культуры ««Амурский городской краеведческий музей» постоянно происходит увеличение музейных фондов. Проведено 250 мероприятий, количество посещений составило 9858. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр «Молодость» осуществляет демонстрацию популярных кинофильмов. Его работа по – прежнему востребована амурчанами. Проведено 1171 киносеансов, количество посещений составило 19321. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ботанический сад» осуществляет организацию доступа к коллекциям растений ботанического сада. Уникальный, один из немногих на Дальнем Востоке уголок экзотической флоры и фауны, Амурский Ботанический сад привлекает своей красотой не только экскурсантов Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей, но и представителей делегаций стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Проведено 438 мероприятий, количество посещений составило 12300. Муниципальное казенное учреждение «Амурский городской дендрарий» осуществляет сохранение уникальной флоры Дальнего Востока, акклиматизацию и интродукцию растительного мира, эстетическое воспитание и экологическое просвещение населения. Цель работы учреждения - популяризация и продвижение туристического потенциала города Амурска на туристическом рынке. Проведено 1131 мероприятие, количество посещений составило 13003. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система» осуществляет организацию библиотечно-справочного, информационного обслуживания населения. Количество читателей составляет 4267, книговыдача составила 101781. Взаимодействие с населением Важным направлением деятельности администрации является взаимодействие с населением. Администрация города использовала при этом разные методы. Это работа с обращениями граждан, проведение мероприятий для населения, работа общественных советов и комиссий, информирование населения, взаимодействие с партиями и некоммерческими организациями. Результат нашей работы – это показатели документооборота и работа с обращениями граждан. В 2016 году имел место рост документооборота, в том числе обращений граждан. Это говорит, что люди доверяют нам в решении интересующих их вопросов. По – прежнему дважды в месяц проводится личный прием граждан главой, на котором рассматриваются вопросы и получения жилья, и вопросы в сфере ЖКХ, другие вопросы. На таких приемах присутствуют представители управляющих компаний города, специалисты администрации с подготовленной информацией по рассматриваемым вопросам. Ежегодно к главе на прием обращаются около 150 человек и прошедший год не стал исключением. В работе с обращениями граждан применяются различные формы. В рамках обеспечения доступности граждан к органам местного самоуправления продолжила работу «горячая линия», которая позволяет общаться гражданину напрямую с главой. Также осуществляется обслуживание маломобильных групп населения на дому. Активизирована работа по организации территориального общественного самоуправления и по местным инициативам. Создана необходимая нормативная и методическая база, разработана муниципальная программа поддержки территориального общественного самоуправления и местных инициатив, работает комиссия по поддержке местных инициатив. В уходящем году активно работал ТОС «Новые Черёмушки». Продолжена работа добровольной народной дружины, которая оказывает содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка. Деятельность администрации города еженедельно освещается в телекомпании «АМВ»: всего в эфире вышло 52 информационных сюжета о деятельности администрации города. Еженедельно выходит номер газеты «Наш город Амурск», в которой представлена информация о деятельности органов местного самоуправления города (52 номера). Бесплатным приложением к газете выходит «Сборник нормативно-правовых актов органов местного самоуправления». За 2016 год издано 29 сборников. Работает официальный сайт администрации, который ежедневно пополняется информацией о её деятельности. Важной частью взаимодействия с населением города является проведение массовых мероприятий, которые всегда проводятся на высоком организационном уровне. Также за год многие амурчане отмечены городскими наградами и поощрениями. Большая работа проводится по взаимодействию с общественно-политическими организациями. С целью привлечения населения к участию в решении вопросов местного самоуправления продолжена работа ранее созданных общественных советов. В городском поселении действует 13 общественных советов. Особенно необходимо отметить работу Попечительского Совета по строительству Храма. Идёт работа по подготовке проектно – сметной документации, уже исполнено 70 процентов работ на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Организована продажа благотворительных кирпичей, их можно приобрести в приходе преподобного Серафима Саровского. Таким, в общих чертах, был уходящий 2016 год. Основной задачей в 2017 году является обеспечение устойчивого экономического развития города Амурска, повышение жизненного уровня амурчан. Основными приоритетами в деятельности администрации городского поселения «Город Амурск» на 2017 год, как и в предыдущие годы, останутся: 1) обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения населения; 2) капитальный ремонт улично-дорожной сети, улучшение благоустройства и озеленения города; 3) повышение эффективности использования муниципальной собственности, земли и недвижимости; 4) создание благоприятного инвестиционного климата в городе, поддержка инвестиционной деятельности; 5) развитие малого предпринимательства, снижение уровня администрирования, барьеров, содействие развитию предпринимательских структур; 6) формирование условий по развитию молодежного движения, культуры, физической культуры и спорта в целях улучшения качества жизни населения города 2017 год – это год подготовки к 60 – летию нашего города. Уже сейчас идут подготовительные мероприятия. Одним из них является изготовление юбилейной книги. Приглашаем всех желающих принять участие в этом деле. Дорогие амурчане! Пусть новый год станет для вас годом удачи и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости, пусть в нём мечты станут реальностью, а стремления – достижениями! Я благодарю всех горожан, всех наших партнеров за взаимопонимание – залог наших общих успехов. Радостных вам праздников, дорогие друзья, и счастливого года!