Для информирования пенсионеров о доставке единовременной денежной выплаты в размере 5000 руб.

с 19 декабря будут работать «горячие линии» Почты России и ПФР

В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 5 000 руб. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии. Учитывая, что единовременная выплата – это расходные обязательства 2017 года, ее финансирование из федерального бюджета будет произведено в первые рабочие дни января. Доставка единовременной выплаты до получателей начнется с 13 января.

Пенсионерам, которым Почта России доставляет пенсию на дом в первой декаде месяца (с 3 по 12 число), единовременная выплата в январе будет доставляться повторно по дополнительному графику. Информирование о дате доставки проводится почтальонами индивидуально при выплате пенсии (лично или сообщение в почтовый ящик). Дополнительно, с понедельника 19 декабря 2016 года, уточнить дату доставки единовременной денежной выплаты будет возможно по телефонам «горячих линий» Почты России и органов ПФР края. Телефон «горячей линии» Амурского почтамта : 2-14-14 Телефон «горячей линии» УПФР в Амурском районе: 2-37-66 При возникновении вопросов получатели единовременной выплаты также могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices